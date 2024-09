Ayuso carga contra la "igualdad pop" que quiere mujeres "victimizadas" y un "falso feminismo" que "ataca a los hombres"

Anuncia que sustituirá la Dirección General de Igualdad por la Dirección General de la Mujer



MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este viernes, en el Debate del Estado de la Región, contra la "igualdad pop", que quiere a las mujeres "victimizadas", así como contra un "falso feminismo" que "ataca a los hombres".

"Nunca hablan de la igualdad para las personas con discapacidad o para las personas mayores que tienen que tener oportunidades en las empresas... Es la igualdad pop que vende mucho en televisión y en esos anuncios que utilizan a las mujeres como si fuéramos carne o no fuéramos suficientemente fuertes por nosotras mismas, también para valernos en la vida", ha lanzado en respuesta a las críticas de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Para Ayuso, quieren a las mujeres "victimizadas" por serlo y dividirlas "constantemente de los hombres", pero luego "no están cuando se les necesita". Critica el "silencio" con Afganistán, que ha prohibido "la voz de la mujer en público"; cuando "estuvieron acosando a la cantante israelí, una mujer joven que estaba sola y que era una artista, porque iba a Eurovisión" o con" las delegaciones que no han permitido presentar mujeres deportistas en los Juegos Olímpicos". La dirigente madrileña cree que están "callados como puertas porque son siempre aquellos países" de los que "se nutren".

"Cuando tenemos que hablar de las mujeres violadas y agredidas sexualmente que han visto como sus agresores se han reído en su cara por sus leyes sectarias, tanto la mala modificación que hicieron de la ley 'trans' como la del 'sí es sí' y que por tanto tienen que ir a la televisión a pedir amparo, esas no nos importan porque esas son mujeres que estaban por ahí y no queremos saber", ha sostenido.

Además, ha criticado que se busque "el borrado de los hombres tan ridículo", haciendo "una revisión maniquea de la Historia para decir que el otro y el otro eran machistas siglos atrás", en lugar de dedicarse "a trabajar por las mujeres y buscar el nombre de grandes mujeres que a lo largo de la Historia han hecho grandes cosas".

"No quieren dignificar a las mujeres, quieren vivir del falso feminismo para atacar a los hombres y para hacer un 'business' y un negociado de chiringos de los que están viviendo desde hace muchos años mientras las agresiones sexuales se multiplican, señor delegado (del Gobierno). Las agresiones sexuales se han multiplicado en la Comunidad de Madrid", ha puesto de manifiesto a continuación.

Ayuso ha asegurado que desde el Ejecutivo regional va a defender "a hombres y a mujeres en igualdad, de oportunidades y ante la ley que es la única igualdad real que existe". "Por eso se va a acabar esa mantra de la igualdad, como si fuéramos iguales, porque hombres y mujeres, afortunadamente, no somos lo mismo ni queremos serlo. No hay dos personas iguales, porque no hay dos familias iguales y a mí no me van a meter en la categoría mujer cuando a ustedes les interesa", ha trasladado.

En este punto, ha anunciado que va a sustituir la Dirección General de Igualdad por la Dirección General de la Mujer, porque "esto de la igualdad tiene que terminar de una vez". Para la presidenta, están "impregnando las leyes estatales" que luego les caen "a todas las autonomías de mantras, de ridiculeces".