Ayuso carga contra las "monsergas" del PSOE: "Se está juzgando la corrupción y Zapatero es el padrino del sanchismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra las "monsergas" del PSOE en su defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que es "padrino del sanchismo", y ha recordado que lo que se está juzgando es "la corrupción".

"No nos vengan con la monserga de que aquí se está juzgando a Zapatero porque se está juzgando la democracia, el progresismo... Aquí se está juzgando corrupción y Zapatero es el padrino del sanchismo", ha defendido la dirigente autonómica en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, tras la investigación al expresidente del Gobierno en el caso 'Plus Ultra', en respuesta a la portavoz socialista, Mar Espinar.

Además, ha reprochado que la propia "trama de Zapatero" intentara "meterse en las obras de la Línea 11 de Metro" mientras la Comunidad de Madrid le "paraba los pies".

Es por ello que la presidenta ha censurado que el Gobierno esté dejando ante el mundo una imagen que muestra "al primer presidente de España imputado, el primer fiscal general del estado condenado y la primera dama imputada", mientras Zapatero resucita "la España de los bandos".