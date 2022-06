Ayuso carga contra el "salvoconducto político" al "entorno de ETA" que podría hacer lehendakari a Otegui

Alerta de que si se concede "avance político" al terrorismo por dejar de matar se "repetirá una y otra vez"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra el "salvoconducto político" y el "blanqueamiento" al "entorno de ETA" que podría llevar al líder de Bildu, Arnaldo Otegui, a ser lehendakari.

Lo ha criticado durante su intervención en la clausura del I 'Congreso Internacional de Víctimas de Terrorismo Memoria para el futuro 'que ha tenido lugar estos dos días en los Teatros del Canal y ha estado organizado por el Ejecutivo regional junto a la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

"Tanto trabajo se ha visto empañado por el blanqueamiento que se está haciendo de Bildu, el entorno político actual de ETA, cuyo líder, para ofensa de un país digno como España, podría acabar siendo lehendakari", ha censurado la presidenta.

Ayuso entiende que actualmente la "maquinaria política" de los etarras está cosechando "más frutos que nunca". Frente a ello ha situado a la Comunidad, que defiende "la verdad, la memoria y la justicia de las víctimas". "No queremos cambiar la realidad, reescribir la historia o la verdad. Por eso tienen un papel fundamental las víctimas y su dignidad", ha recalcado.

"Aunque ETA haya desaparecido sus organizaciones políticas siguen porque tienen un salvoconducto político (...) Si el terrorismo no logra avances políticos matando no puede hacerlo por dejar de matar, porque se repetirá una y otra vez", ha alertado la líder regional, quien ha reprochado también que no hayan "condenado de forma clara" los crímenes, que no ayuden a solucionar los no resueltos o que organicen "fiestas" tras las excarcelaciones.

Ante esta situación, ha destacado el apoyo del Gobierno regional a las víctimas del terrorismo y ha enumerado las labores de apoyo a este colectivo llevadas a cabo concretamente desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

Ejemplo de ello es que se ha indemnizado "a todos los afectados por el terrorismo" que han solicitado la ayuda --con un montante total de 55 millones de euros--, se apoya a las asociaciones con subvenciones por un total de 300.000 euros anuales, se trabaja en un Centro de la Memoria y a final de este año se entregarán las primeras distinciones oficiales honoríficas a todos los que fueron golpeados por el terrorismo.

La presidenta ha recordado que Madrid ha sido el escenario del mayor atentado yihadista en Europa -- el 11-M-- y también la segunda región con mayor número de ataques de ETA, pero también ha reivindicado la autonomía como el epicentro de algunas de las "mayores movilizaciones" contra el terrorismo con una sociedad aunada alrededor del Espíritu de Ermua.

Asimismo, ha advertido de que el terrorismo "sigue amenazando" a la "mayoría" de las democracias liberales del mundo, muchas de ellas a través de "narcodictaduras", a las que ha vinculado con que "de forma preocupante" esté "más normalizado el consumo de drogas" o el papel del terrorismo yihadista "especialmente a las mujeres" y a "muchos musulmanes también".

"Todas las administraciones públicas tenemos la obligación moral de desenmascarar las coartadas del terrorismo y deslegitimar su

trayectoria criminal", ha reclamado la presidenta regional.

En la clausura han estado presentes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, y varios cargos del Ejecutivo regional, entre ellos el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.