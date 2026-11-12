Ayuso carga contra el "terror sindical" impulsado por la izquierda para que "España se hunda más"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un Pleno de la Asamblea de Madrid. - ANANDA MANJON - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el "terror sindical" impulsado por la izquierda para que "España se hunda más".

Lo ha afirmado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, posterior a la huelga general por la vivienda y los salarios, en la que la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha preguntado por la situación económica de las familias españolas.

"La actuación económica del conjunto del país no es nada halagüeño porque ahora mismo lo único que están consiguiendo los señores de la izquierda es que España sea un país de mileuristas agraviados", ha lanzado la mandataria autonómica. Ayuso ha afirmado que desde la izquierda se fomenta la desconfianza y que se apuesta por "fabricar la pobreza, extendiendo el comunismo para que todo el mundo esté agraviado, desincentivado y dependiente del Estado".

"Creando fuertes desconfianzas en las relaciones laborales, en la iniciativa empresarial, para que haya un desdén, mucha desgana a la hora de esforzarse del mérito, de la capacidad de la solvencia, el rigor, el éxito, intentando por todos los medios que la decadencia y la dependencia sea lo único que impera en este país", ha cargado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien considera que se está "demonizando a quienes están contribuyendo con la economía de España".

En este punto, ha hecho referencia al ataque a la sede de Alquiler Seguro el martes y ha reprochado que se llame "ladrillazo, acosen y persigan" a empresas del sector inmobiliario de una manera "tan cobarde".

"Siempre persiguiendo a las empresas que son malas, es malo trabajar, es malo esforzarse, es malo estudiar, es malo ser propietario... Puro comunista", ha planteado Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado el "patético" ideario comunista.

Ha afirmado que España ha entrado en el top 5 de países con pobreza severa, con 4 de cada 10 hogares que "no llegan a fin de mes gracias a Pedro Sánchez".

INSISTE EN QUE HAY UNA "MAFIA SINDICAL"

También ha hecho alusión a la huelga de este miércoles en la pregunta formulada por el PSOE. En ella, la presidenta madrileña ha vuelto a defender que "mafia sindical" es que los sindicatos cobren "600 millones más" desde que está Pedro Sánchez en el Gobierno y que se haya colocado a "todos los amigos y parientes de CC.OO. y UGT en todas las empresas públicas y privadas que han colonizado".

Frente a ello, ha defendido que la Comunidad ha llegado a "importantísimos acuerdos" con los sindicatos, además de reivindicar "una inversión histórica" para las seis universidades públicas, ahora que ahora se ha convertido en "papel mojado desde el momento que se han convocado las elecciones".

"El presidente del Gobierno convocó elecciones y, magia, en dos días ya había una huelga general para ayudar al amado líder a que por una vez a ver si podía subir las encuestas e intentar mirar para otro lado", ha lamentado Díaz Ayuso, quien ha censurado que se intente "imponer el terror contra la gente para que obligatoriamente tenga que hacer esa huelga".

Considera Ayuso que lo que queda claro es "el sanchismo todo lo que toca lo desguaza y lo desprestigia" y espera que a partir del 29 de noviembre es que "esa huelga general sea eterna y para el PSOE".

HUELGAS MAFIOSAS CON 320.000 LIBERADOS SINDICALES

En el turno de la pregunta de Más Madrid, ha tachado de "mafiosa" la huelga y ha afirmado que hay 320.000 liberados sindicales que están cobrando "para llevar las camisetas" que la izquierda le dice, que están "cobrando del erario público" para que estos partidos tengan escaño. "Y eso es mafioso", ha remarcado.

Al hilo, Díaz Ayuso ha afirmado que CC.OO. tiene 52 edificios públicos que "pagan todos los españoles". "Ahora mismo están ocupando 1.415 pisos. ¿A qué hora empiezan a repartir los pisos los señores rentistas de la izquierda? Que encima de tener pisos todos ustedes en propiedad, también están usurpando los pisos de los españoles para hacer huelgas políticas", ha apostillado.

Por último, ha rematado haciendo alusión al "No habrá paz en las calles" esgrimido por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "Hombre, que la va a haber. A partir del 29 a la calle todos", ha zanjado.

FONDOS PARA SINDICATOS

Por otra parte, Ayuso en la pregunta de Vox ha hecho referencia también a los fondos que destina el Gobierno regional a los sindicatos a través de los Presupuesto y ha defendido que están dando "lo mínimo imprescindible y legal" porque cree en "los riesgos laborales y la formación de empleados".

Frente a ello, la portavoz de Vox ha preguntado a la mandataria autonómica si no cree que "va siendo hora de cortarle el grifo" a los sindicatos y "destinar esos recursos para el beneficio de todas las familias madrileñas".

"A las puertas de unas elecciones generales, estos parásitos sindicales convocaron una huelga general, pero no una huelga general contra el gobierno causante de esta situación, sino una huelga contra la oposición", ha criticado Pérez Moñino.

La portavoz ha criticado que los sindicatos se hayan pasado "ocho años de rodillas ante Sánchez y ahora se ponen de pie para intimidar a los trabajadores". "Violencia contra los trabajadores que legítimamente quisieron ir a sus puestos de trabajo y no secundar ese circo de la mafia sindical", ha censurado.