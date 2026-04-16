Ayuso censura falta de información sobre regularización de migrantes e izquierda la tacha de "racista y mala persona"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves falta de información sobre la regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado el Gobierno de la nación, mientras que la izquierda le ha tachado de ser "racista y mala persona" por recurrir esta decisión.

Ha sido en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea donde la líder del Ejecutivo madrileño ha insistido en que al PSOE le dan "absolutamente igual" los migrantes y le ha preguntado por qué no tienen en cuenta a los saharauis en su proceso de regularización.

También, ha cuestionado si esta decisión la toman para "mover los censos" y porque el sistema electoral "ya no les conviene como está". "No saben ya cuánta gente le va a impactar, si no saben ni con nombres ni apellidos cuánta gente va a venir", ha criticado.

Considera que el Gobierno de la nación lo que busca es "la precariedad y la pobreza", mientras que ha defendido que en Madrid se busca "el empleo". "Ustedes buscan la subvención eterna porque quieren a la pobreza inmigrante", ha lamentado.

Por parte de la oposición, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "mala persona" a la presidenta regional por querer recurrir la regularización extraordinaria de migrantes y ha afirmado que la "minoría peligrosa son los ricos".

"Hay que ser sinvergüenza para culpar a la gente trabajadora de los problemas de Madrid. La culpa de que vivamos peor en Madrid es de los especuladores. La culpa es de los que viven de las rentas. La culpa es de los que acaparan pisos, riqueza y poder", ha espetado Manuela Bergerot.

En este punto ha llamado a "deportar a los ricos" como al "CEO de Quirón, a los fondos buitre" que están dejando "Madrid sin casas"; y a los ejecutivos del Ibex por "pagar salarios mínimos para cobrar bonus millonarios". "Esos son los únicos que rompen nuestra convivencia", ha defendido la portavoz regionalista.

PSOE CENSURA EL MODELO "RACISTA" DE AYUSO

En el caso de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha tildado de "clasista y racista" el modelo de migración por el que apuesta la presidenta madrileña y le ha exigido que deje de dar "vergüenza ajena" y se suba "al barco de los derechos humanos".

Así, ha aseverado que la dirigente regional quiere que los inmigrantes "limpien" sus áticos "con cofia" pero "sin derechos", mientras que comparte con Vox "su crueldad". "Frente al modelo del Gobierno de España que busca dignificar la vida de los que ya están aquí, de los que han venido a sumar y de los que han venido a construir, está su modelo clasista", ha espetado.

VOX CUESTIONA QUE SE LES ATIENDA IGUAL EN LA SANIDAD PÚBLICA

Por parte de Vox, su portavoz, Isabel Pérez Moñino, ha cuestionado que Ayuso se haya "quejado de la regularización" de los migrantes cuando los atiende igual en la Sanidad Pública".

"Dice usted que Sánchez quiere fundir nuestros servicios públicos en Madrid, efectivamente, lo comparto, pero es que quiere fundir los servicios públicos de toda España. Y, mientras tanto, ¿qué hace usted? ¿Hacerse la escandalizada? ¿Sigue llamando a miles y miles de personas de todo el mundo a que vengan a su Madrid de todos los acentos?", ha preguntado a la presidenta autonómica.

A continuación, ha instado a Ayuso a explicar a los madrileños "por qué prefiere alinearse con la izquierda votando contra" Vox y antes de "priorizar a los ciudadanos que contribuyen con su esfuerzo y con sus impuestos a mantener" el sistema sanitario.