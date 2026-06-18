Ayuso censura a un Sánchez "escondido" y "cobarde" durante la declaración de Zapatero: "Odia decir la verdad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "escondido" y "cobarde" durante la declaración ante el juez del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso 'Plus Ultra'. "Odia decir la verdad", ha expresado.

En la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, la jefa del Ejecutivo autonómico ha señalado que ayer Zapatero pensaba "que estaba en una entrevista de RTVE", mientras Sánchez estaba buscando "un viaje a la República de Chiquitistán" que es "lo que le gusta hacer, no dar la cara".

En esta línea, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha ironizado con que supone que "la semana que robas es más gratificante que la semana que te pillan".

Ha afirmado que estos tres años de legislatura se ha visto a una izquierda "chapotear en un lodazal de corrupción con los ojos tapados" al tiempo que "pisoteaba todos sus principios, todas sus banderas y todas sus pancartas" para "mantener sus sillones únicamente".

"Ahora mismo ya no estamos en esos buenos tiempos del matrimonio Sánchez-Gómez sociedad anónima y ese matrimonio ya no sonríe, tampoco sonríe Zapatero que era el gran faro de la izquierda y se ha quedado en linterna rota porque está imputado por siete delitos que no ha sido capaz de explicar al juez", ha cargado Díaz-Pache.

El 'popular' ha rematado afirmando que Sánchez "va a volver a sacar sus gafas de mentir de cerca" para intentar "modificar el censo electoral". "Y aquí estaremos nosotros para impedir que eso suceda", ha advertido.

Así, ha cargado contra un presidente que "odia decir la verdad y poner la cara ante los medios", así como ante las urnas, que le dan "horror". Considera que en el PSOE son "unos avaros" que esconden "en cajas fuertes las joyas de países de los que se lucran".

ESPINAR ASEGURA QUE NO "TOLERAN" LA CORRUPCIÓN

Por su parte, la portavoz socialista, Mar Espinar, ha respondido que en su partido no "toleran la corrupción" sino que la "expulsan" y ha criticado que los 'populares' promuevan "campañas de acoso para tapar sus vergüenzas".

"El Partido Popular es el único partido condenado como organización criminal. Púnica, Lezo, Ciudad de la Justicia, Kitchen... describen a la perfección el saqueo de su partido", ha lanzado, a la vez que ha asegurado que le faltan "dedos en las manos y los pies para contar los cargos 'populares' que han desfilado por Soto del Real".

Ante ello, la presidenta madrileña le ha respondido que entiende que Espinar sea "leal al partido" y una "mandada" como la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por corrupción, y ha expresado que la "compadece".