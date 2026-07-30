Ayuso comprueba en helicóptero la situación del terreno afectado por el incendio de la Sierra Oeste

LA presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comprobado este jueves la situación del terreno afectado por los incendios de la Sierra Oeste desde un helicóptero de Asem 112 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comprobado este jueves la situación del terreno afectado por los incendios de la Sierra Oeste desde el helicóptero de coordinación y vigilancia de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid (ASEM112).

Acompañada del director de la Agencia, Pedro Ruiz, han llevado a cabo un reconocimiento de la zona, con el fin de conocer de primera mano su estado y ajustar las actuaciones de reconstrucción. La estimación inicial apunta a más de 27.000 hectáreas afectadas tras una semana con el fuego, han informado desde el Gobierno regional.

Este jueves el incendio se ha rebajado a Situación Operativa 2, aunque permanecen evacuadas las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, las más cercanas al pantano de San Juan.

La Comunidad de Madrid acordó ayer en Consejo de Gobierno un conjunto de actuaciones por valor de cerca de 100 millones de euros para la reconstrucción de la zona, con medidas para facilitar el acceso a la vivienda, apoyo, psicosocial, ayudas para autónomos, comerciantes, agricultores y ganadero, así como planes para recuperar el patrimonio natural.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana que el incendio que afecta a las provincias de Ávila y Madrid que ha quemado más de 75.000 hectáreas baja a nivel dos y por tanto se pone fin a la emergencia nacional.

No obstante, ante la ola de calor que sufre el país y se extenderá hasta el domingo, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a pedir que se extreme la precaución, toda vez que algunos de los incendios "más devastadores" de los últimos días se están produciendo por "imprudencias".