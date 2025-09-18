Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista y premiará a Vingegaard

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la finca El Encín, a 17 de septiembre de 2025 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional concederá la Medalla de Oro del Gobierno regional, que otorga en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista, además de premiar al ciclista ganador, el danés Jonas Vingegaard.

Así lo ha anunciado Díaz Ayuso en la sesión de control en el Pleno de la Cámara regional, después de que la última etapa de La Vuelta Ciclista fuera cancelada el domingo pasado debido a las protestas propalestinas, que se saldaron con dos detenidos y 22 policías heridos.

La presidenta ha subrayado que es necesario premiar a este ciclista internacional que "no merece ser recibido" con protestas, además de destacar que La Vuelta es una de las competiciones internacionales más importantes pese a que el Gobierno la ha querido "desguazar".