Ayuso cree que los problemas del Gobierno no los tapa "ni Franco": "No hay pan para tanto chorizo"

RIVAS-VACIAMADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este lunes que los problemas del Gobierno de Pedro Sánchez no los tapa "ni Franco" y ha ironizado con que "no hay pan para tanto chorizo".

Así lo ha trasladado durante su intervención en la tradicional cena del PP madrileño, que ha tenido lugar este lunes en el Palacio de Negralejo, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, donde ha estado acompañada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso ha augurado un 2025 "lleno de dificultades", con "22 ministerios en contra", la Delegación del Gobierno, "todas las instituciones del Estado" y un Gobierno "que ha decidido condonarse deudas, delitos, romper la caja común de todos los españoles y preparar, lo más preocupante de todo, un golpe para Cataluña, mientras están fabricando, a ojos de todos los españoles, y con el dinero de todos los españoles, una nación". Algo que considera "totalmente ilegal y profundamente desleal con España".

"¿En qué programa electoral venía esto? ¿Quién lo ha elegido? ¿Por qué tenemos que sufrir semejante pesadilla? ¿Por qué tenemos que permitir que perviertan la verdad, nuestra historia común y todo lo que hemos levantado juntos por siete votos? ¿Dónde estaba esto? Así que, presidente, esta es la situación política nacional: no hay pan para tanto chorizo", ha lanzado dirigiéndose a Núñez Feijóo.

Según ha trasladado Ayuso, decían que el año que viene "iba a ser el Francaño" pero "antes de terminar el 2024 ya han empezado a preparar esos actos" con los que dicen que el PSOE "inventa la democracia".

"Podemos empezar por el piso que Aldama ha puesto a disposición de políticos socialistas en la calle Atocha, lo que se podría llamar un piso franco. Donde también se ha sabido que este ha sido el único piso entregado por ahora por parte del Gobierno de Sánchez en el Plan de Vivienda que han puesto en marcha en estos seis años. Pero no es el único piso, también está el piso de la sobrina de Ábalos", ha ironizado.

"Ábalos es el de las urnas de cartón con el que sacó adelante las primarias Sánchez, con Santos Cerdán, el que siempre va de rodillas a Suiza. Ábalos que luego resultaba que no tenía una sola sobrina, tenía bastantes... Y que no era el único con sobrinas, porque de ahí te viene el embrollo de Tito Berni, al que le gustaba más el dinero que a Delsi una maleta en Barajas. Maletas que no llevaban precisamente pijamas, guías turísticas, porque entre todas las tramas nos hemos encontrado con lingotes, con bolsas de basura, que presentaban a una empresaria que hoy ha sido detenida por entregar sospechosa mercancía en metálico en la sede del PSOE", ha continuado la jefa del Ejecutivo madrileño.

Así, ha incidido que los socialistas cuando realizaban eventos contaban con "Aldama, que ha señalado a medio PSOE, partido que estaba en manos de un tal Ábalos, que ahora nadie conoce, pero que fue cesado como ministro, pero a la vez estaba incluido en las listas del partido para ser aforado y amenazar a los jueces si algo salía mal en este buen plan".

"Ábalos que a su vez ha ido desfilando por los sucesivos tribunales públicamente, pero dejando claro que no va a tocar a Sánchez. Algún día sabremos por qué ¿Porque si han salido de 'Koldo y paja' los ERE de Andalucía, porque Ábalos no va a pasar por la misma beneficencia, cuando todos le deben favores? Favores a él y a Koldo, que se colaba en todos los despachos del Gobierno, incluido el de la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso", ha trasladado.

Para la dirigente regional, "esto no lo tapa ni Franco" y es, además, una cuestión "de profunda deslealtad con la nación". En este sentido, se ha preguntado "cómo se revierte todo este daño": "la desconfianza en el Poder Judicial, en los medios de comunicación, en las propias instituciones, en tantos funcionarios, en la Historia de España, cuando rompan la caja común y fabriquen una nación paralegal".

"¿Cómo le explicas a los catalanes que eso no es la forma de convivir que nos hemos dado todos en el 78, empezando por los propios catalanes, por una abrumadora mayoría? ¿Cómo explicar que esto no puede seguir por este camino? ¿Cómo hacerlo y que a su vez las nuevas generaciones confíen en esta España? ¿Cómo puede ser que tengamos un presidente que ha de fabricar un bando para batallar contra una parte importante de los españoles que reescribe la Transición?", ha preguntado.

Ayuso ha sostenido que 2025 será el año en el que se van "a conocer tantos y tantos detalles que abochornarían a cualquier país democrático con operaciones de Estado contra el adversario". Asimismo, ha apuntado a que este será el año que se va a llevar a tantos "pa'lante" pero también en el que estarán unidos porque nadie votó cambiar, dividir o mentir.

"2025 va a ser el año de nuestra mejor versión, de nuestra mejor cara. Es el año para apuntalar esa casa común que somos en el Partido Popular, la del centro-derecha y todos aquellos que quieren de izquierda a derecha, voten un partido, voten a otro, vivir en paz, en torno a unos valores, a una convivencia, a una concordia, que tienen ilusión por España y por lo que hemos sido. Y eso es imparable", ha subrayado.

Por ello, se ha vuelto a dirigir al presidente de su partido para trasladarle que sabe que es "muy difícil hacer política en este escenario", donde tienen "a un Gobierno que vive instalado en la mentira y que no es capaz de aplicar uno solo de los valores en los que se fundamenta la democracia".

"Tú ganaste las elecciones, tienes y diriges, presides el principal partido político de este país, el que tiene más escaños en el Congreso, el que tiene más escaños en el Senado, el que gobierna en más comunidades autónomas y en más ayuntamientos. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pesadilla, porque con tiempo y con dinero y tantas mentiras uno puede pasar a la pantalla siguiente durante un tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que el PP "está preparado para esta batalla, se dé en enero, en febrero, en el 25 o en el 26", así como que estarán "a la altura de lo que esperan los españoles".

AYUSO REGALA A FEIJÓO UN SNACK COREANO

La tradicional cena del PP madrileño ha dado comienzo en torno a las 21 horas y ha reunido a unos mil asistentes, entre los que se han dado cita alcaldes, concejales y afiliados y lo que ha provocado una larga caravana a la entrada del recinto. Los 'populares' han degustado un menú con entrantes a compartir, un plato principal de carrilleras de ibérico y con tarta de queso de postre.

Se ha celebrado en Rivas, un feudo de la izquierda en Madrid que, por primera vez, en las últimas elecciones municipales se saldó con la victoria del PP, aunque un pacto entre partidos arrebató la Alcaldía a Janette Novo.

En la cita Feijóo y Ayuso han recibido un belén artesanal hecho por personas que acuden a un centro ocupacional de Rivas y, además, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha entregado en nombre del partido a algunos de los afiliados, entre ellos Mariana, una alcalaína de 93 años, y José Manuel Jiménez, un hombre que lucha contra la ELA.

Además, como hiciera el año pasado con una cesta de frutas, la presidenta madrileña ha querido tener un detalle con el presidente del partido y le ha entregado el snack 'Pepero', que le trajo de su reciente viaje a Corea del Sur.