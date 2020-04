Ayuso cree que quien se ríe de sus lágrimas en La Almudena lo hace de las víctimas

Acusa al Gobierno central de "aprovechar el miedo" para imponer su "ruta dictatorial"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que quien se ríe de sus lágrimas en la misa de La Almudena del domingo "se estaba mofando de las víctimas".

"No se dan cuenta que a mí me da igual porque ustedes a mí no me van a ofender nunca porque lo más duro yo ya lo he vivido. A mí ustedes no me ofenden porque se rían de unas lágrimas, ofenden a las más de 12.000 familias que no han tenido un luto porque no han podido despedirse de sus familias y son las que se vieron representadas en La Almudena. Yo no lloro por entrar en una Iglesia, porque no voy a una desde los 9 años", ha lanzado en su turno de réplica a Más Madrid, durante su comparecencia a petición propia en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Por otra parte, ha acusado este miércoles al Gobierno central de "aprovechar el miedo" para imponer su "ruta dictatorial" en la que "controlar a los medios o acosar a la oposición en el Congreso de los Diputados".

Ayuso ha expuesto que quien quiera añadir fuerzas a un lado para estar todos juntos estarán, pero no junto con quienes "pretenden aprovechar los miedos en tiempo de zozobra y de crisis para imponer su ruta dictatorial en la que controlar a los medios y acosar a la oposición en el Congreso de los Diputados".

Tampoco estarán del lado de quienes pretendan "silenciar a los ciudadanos descontentos e imponer ese criterio de que lo público significa todo para el pueblo pero sin el pueblo".

"Sin la colaboración público-privada no se va a poder avanzar y cuando hablen de lo privado tengan un poquito de pudor, porque lo privado también son peluqueros, comerciantes, dueños de bares o taxistas que se arriesgan y emprende a las dificultades que sus gobiernos siempre multiplican", ha criticado.