Ayuso cree que "el sanchismo" está condicionado por Zapatero, el "padrino" que "borra las escenas del crimen"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el foro autonómico ‘La España vertebrada’, en el Hotel Wellington, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). El foro ha sido organizado por el diario El Mundo con el objetivo de analizar - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que "el sanchismo" está condicionado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien es su "padrino" y el que "borra las escenas del crimen dentro de todo".

Lo ha indicado este jueves en el encuentro informativo organizado por el diario 'El Mundo', donde ha señalado que Zapatero es "el primero" que está cuando "hay que pactar con Bildu, estar con Puigdemont o hacer según que negocios abriendo puertas a China o algunas dictaduras".

"Cuando acabó como presidente acabó con un prestigio evidentemente poco elevado y, buscando donde tener su suerte, encontró y se cebó con un país que estaba sufriendo un éxodo como el de Venezuela. ¡Anda que no hay países, podría haber sido Noruega, anda que no había lugares del mundo de empezar una vida y unos negocios! Tuvo que elegir una dictadura bolivariana chavista donde tienen a la gente sumida en la pobreza", ha censurado.

En este sentido, ha cargado contra el expresidente del Gobierno por "blanquear una dictadura y decir que el último proceso electoral fue limpio y puro". "Cuando hablan de pedir perdones, más nos tocaría nosotros pedírselo al pueblo de Venezuela por haber tenido semejante dirección al frente. Me da mucha vergüenza", ha añadido.

Además, Ayuso ha tildado de "vergonzoso" ver a Zapatero "lucrarse y aprovechándose de la debilidad y el dolor del pueblo" de Venezuela para "hacer negocios, tapar la dictadura y decir como observador internacional que en las elecciones que ganaron Edmundo González y María Corina Machado no había ocurrido nada".

"Han pasado tanto tiempo coqueteando con dictaduras y con arco estados estos años que ya no disimulan sus intenciones y han aprendido de los gigantes. La tortura informativa y los escándalos, esa consecución de escándalos, es la herramienta perfecta para la impunidad política", ha sostenido.