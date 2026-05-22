Ayuso dará "todas las batallas" frente a un Gobierno cuya "corrupción le obliga a convocar elecciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de balance político celebrado en el Parque de Berlín, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que dará "todas las batallas" frente a un Gobierno de la nación cuya "corrupción le obliga a convocar elecciones" y a un presidente, Pedro Sánchez, que está "obligado a irse a su casa".

"La democracia está en las urnas, no en perseguir a los contrapesos y contrapoderes y a la separación de poderes", ha defendido la dirigente autonómica en un mitin en el parque Berlín por los tres años de legislatura.

Considera que "no vale esconderse" en los socios de Gobierno porque el problema principal es que Sánchez quiere "suplantar una democracia libertad por una democracia popular" en la que "toda ilegitimidad, toda inmoralidad, si es votada, ya es legítima".

Díaz Ayuso ha reivindicado que es "imprescindible" convocar elecciones en España porque la "corrupción" es ya "un escándalo que traspasa fronteras", pero el presidente del Gobierno tiene "miedo a convocar" los comicios y "pasar a ser vecino de (José Luis) Ábalos y de Koldo (García) y de todos los que quedan".

"En igualdad de condiciones todos sabemos que no pasa de unas elecciones", ha valorado la presidenta, quien ha subrayado que "en circunstancias normales" sabe que "no ganará ni loco".

"NO TIENEN PRINCIPIOS"

El problema, a su juicio, es "cuánto sale el soborno de los socios a partir de ahora". ¿A cuánto va a salir la factura cada día por la trama corrupta que estamos conociendo? Cada día que sube la apuesta a la trama y cada vez que salen nuevos escándalos, la factura la pagamos todos los españoles", ha denunciado.

Si bien ha afirmado que los socios "no van a romper porque están todos colocados en todas las instituciones públicas y empresas que han colonizado" porque "no tienen principios".

"Para eso somos Madrid, para eso somos capital del reino de España, para dar esta y todas las batallas. Y nos tratan de llevar a una república federal plurinacional que siempre hemos denunciado desde el Partido Popular de Madrid. Y lo van a intentar hacer, pero les va a costar todo y más, porque nuestra obligación, insisto, es defender la España de todos", ha reivindicado Díaz Ayuso.

UNA ESPAÑA QUE NO VA A SER "DESGUAZADA POR UN FRENTE POPULAR"

De esta manera, ha insistido en que defenderá "una España plural" que no sea "desguazada por un frente popular" que va entregando el país "sorbo a sorbo y región a región" con un Gobierno que es "el más débil y corrupto de la historia".

También Ayuso ha afirmado que quieren mandar un mensaje al mundo, que no van a permitir "que el sanchismo arrastre a Madrid al Grupo de Puebla" frente a un Gobierno que quiere llevar a España "a los narco Estados que han arruinado naciones enteras que eran prósperas".

"Con Madrid no contáis", ha expresado la líder regional y del PP madrileño, quien ha insistido que lo que se juega ahora "es la democracia", aunque la apuesta del PSOE es por "la corrupción para que no haya alternancia política".