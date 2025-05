Ayuso desconoce "por completo" investigación a fiscalista de su pareja e insiste en la "operación de Estado" contra ella

TRES CANTOS 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que "desconoce por completo" cómo está siendo el interrogatorio en calidad de investigado al fiscalista de su pareja, Alberto González Amador, en la causa en la que se instruyen dos delitos fiscales por supuestamente cooperar en el presunto fraude fiscal.

"Desconozco lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir esta persona, a la que no conozco por cierto, no sé qué trabajo tiene. Sí sé que es contratado por parte de un particular que con su patrimonio y con su dinero se está defendiendo de una operación de Estado", ha afirmado desde el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) en Tres Cantos.

Así, Díaz Ayuso ha reivindicado que lo hace así frente a un delegado del Gobierno, Francisco Martín, o Begoña Gómez, mujer del presidente, en cuyos casos se "utiliza a la Abogacía del Estado o a las fiscales".

"Estamos viendo cómo los poderes del Estado utilizan los recursos públicos de todos los españoles para defenderse de la propia justicia, y veo que también quieren poner por el medio a la Abogacía del Estado, que es quien ha defendido a (Carles) Puigdemont en el tema de la amnistía, que han metido sus manos en la inspección fiscal de un particular, pero que a su vez es quien está insultando directamente con nombre y apellidos a los jueces. Está quedando todo muy bonito el panorama", ha reprochado.

Javier Gómez Fidalgo representó a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inspección de Hacienda que dio origen al procedimiento judicial que instruye el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

La citación se produce a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos, que solicitó su comparecencia en calidad de cooperador necesario de los delitos fiscales que se instruyen en concurso con el delito de falsedad en documento mercantil.