Ayuso dice a Vox que el avión de los Presupuestos "ya despegó" y no vuelve a por pasajeros que no se ocuparon de subirse

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este viernes a Vox que el avión de los Presupuestos Regionales "ya despegó" y no vuelve a por pasajeros que no se ocuparon de subirse.

Así se lo ha trasladado en el día en el que el partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio ha anunciado que votará, en comisión, contra el dictamen de las cuentas al no haber aceptado la Mesa de la Asamblea, en la que los 'populares' tienen mayoría', que se tramitaran sus enmiendas al ser presentadas fuera de plazo. Acusan al PP de "secuestrar" sus enmiendas y aliarse con la izquierda.

"Nos tienen a todos totalmente desconcertados con los cambios de criterio constantes todos los días. Lo que veo es que es un sinsentido y que la Comunidad de Madrid tiene un Gobierno que está ahora mismo, sobre todo, dando estabilidad a la política y somos una región de contrapeso donde las cosas se hacen conforme a derecho", ha señalado la dirigente madrileña en declaraciones a los periodistas, tras supervisar el dispositivo del Plan de Inclemencias Invernales 2022-2023, en el Puerto de Cotos.

Ayuso ha admitido que desconoce "cuál es el plan" de Vox y les ha pedido "que se ordenen y que tengan las ideas claras" porque los ciudadanos esperan otras cosas en Madrid.

La presidenta ha apuntado a que Monasterio lleva "cinco ruedas de prensa en una semana" y ha censurado que haya mostrado cambios de criterio tanto en las cuentas como ante la normativa que recoge el reglamento sancionador de las VTC. Respecto a este último punto, ha hecho hincapié en que se perjudica directamente al sector del taxi y ha recordado, ante el "desconocimiento de la técnica parlamentaria", que dicho reglamento no saldrá adelante esta legislatura.

"Los perjudicados como siempre están siendo los ciudadanos en todo esto. Lo que le quiero recordar es que el avión despegó y que el avión no vuelve a tierra a un pasajero que no se ha ocupado de estar a tiempo como los demás. No sé qué pretenden que haga... ¿Qué hagamos como el Parlamento de Cataluña o lo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados?", ha preguntado.