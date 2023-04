Ayuso hará "muchos cambios" en el Gobierno de la Comunidad: "Me paso cuatro años haciendo castings a diario"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este miércoles que hará "muchos cambios" en el actual Gobierno regional y ha compartido que se pasa "cuatro años haciendo castings a diario".

"Va a haber muchos cambios, es evidente, teniendo en cuenta además que parte de mis consejeros van a estar con el alcalde (José Luis Martínez-Almeida) trabajando", ha señalado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Esta misma semana el PP madrileño ha dado a conocer que los consejeros regionales Marta Rivera de la Cruz (Cultura), David Pérez (Transportes) y Carlos Izquierdo (Administración Local) irán en las listas del Ayuntamiento de la capital.

Además, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, también abandonará el Ejecutivo para ser nombrado senador por designación autonómica. A estas salidas se suma la del consejero de Justicia, Enrique López, quien se dio de baja hace meses del PP, preparando su posible vuelta a la judicatura.

"Va a haber muchos cambios. Tengo un gran equipo en la Comunidad de Madrid de viceconsejeros, de directores, de gente nueva (...) Ya lo veremos de aquí en adelante pero claro que no lo voy a improvisar. Me paso cuatro años haciendo castings a diario. Cada vez que alguien me habla pienso 'este podría funcionar'", ha desvelado la jefa del Ejecutivo madrileño.

Según ha trasladado, no le gusta "improvisar nada" porque se trata de personas que luego van a tener que gestionar.