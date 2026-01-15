Ayuso insiste en que no se va a "prestar al linchamiento" de Julio Iglesias, "un artista que no es político"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su discurso de Fin de Año desde el parque de Bomberos de Alcalá de Henares - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves en que no se va "prestar el linchamiento" del cantante Julio Iglesias ni a su "desprestigio" y ha subrayado que es "un artista que no es político".

"Está fijada nuestra posición. No vamos a contribuir por parte de la política el descrédito de personas que no están en política", ha aseverado la dirigente autonómica ante los medios de comunicación desde el Jardín Botánico de Madrid.

Así, ha subrayado que "muchísimos otros temas" de los que sí se han "de responsabilizar" como "el juez de Nueva York que podría condenar a (José Luis Rodríguez) Zapatero", las "imputaciones de Begoña Gómez" o la situación de la Fiscalía General del Estado.

"Tenemos demasiado de lo que hablar. Mis palabras están fijadas y las tienen ahí escritas, escritas quedan, pero es que están pasando muchísimas otras cosas", ha incidido la presidenta.