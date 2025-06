984341.1.260.149.20250606153543 La ministra de Sanidad, Mónica García y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que no quiere que le dé dos besos una persona como la ministra de Sanidad, Mónica García, que le llama "asesina", al segurar que no se trata de "respeto" sino de "hipocresía institucional" por parte del Gobierno de España.

"Desde que he llegado, en todos los encuentros que he tenido con el presidente y con el resto de los presidentes autonómicos y ministros, bueno, pues les he dado y nos hemos dado la mano, creo que es el lenguaje que tiene que preservarse en una relación política, pero no quiero que me dé dos besos una persona que constantemente nos llama asesinos", ha expresado la dirigente autonómica en una rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes.

Así, ha cargado contra un partido que acusa al Gobierno regional de "ejecutar sentencias de muertes" y de "asesinar a ancianos". "Eso no es respeto institucional, eso es hipocresía institucional y de hipócritas el mundo está lleno. Creo que no tiene un pase lo que hacen cada día y por eso prefiero mantener una distancia que con habernos dado la mano, como he hecho con la inmensa mayoría de los presidentes o ministros, hubiera sobrado", ha valorado.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han asegurado que la presidenta Díaz Ayuso estaba dando la mano y saludando "protocolariamente" a todos los ministros del Gobierno en la Conferencia cuando se le ha acercado la ministra de Sanidad, Mónica García, y esta ha pretendido darle dos besos.

Según explican esas mismas fuentes, Ayuso le ha ofrecido la mano a la titular de Sanidad y le ha preguntado si "todavía pretendía darle un beso a una asesina después de lo que Más Madrid le había dicho ayer en la Asamblea y que eso no tenía un pase".

Ya que, precisamente, durante el Pleno de este jueves en la Asamblea madrileña, desde Más Madrid, acusaron al Gobierno de Ayuso de haber llevado a cabo "un plan macabro que condenarían a morir a 7.291 personas mayores". "Ustedes no solamente firmaron protocolo de la vergüenza, ustedes firmaron sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente a las personas en las residencias", incidieron.