Ayuso no sabía la situación de la residencia Monte Hermoso y defiende que no es "la tónica general"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que no sabía que la residencia Monte Hermoso, donde han fallecido 17 mayores por coronavirus, no estaba medicalizada y defiende que no es "la tónica general" de las residencias en la región.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, ha asegurado que les ha llegadola información de la residencia "a lo largo de la tarde" y ha asegurado que dentro de toda la red de la autonomía están todas medicalizadas.

La dirigente regional ha asegurado que ya se han medicalizado todas las residencias que son públicas, estrictamente de la Comunidad, así como las privadas-concertadas como es este. Lo que han hecho ha sido trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger a los mayores, porque, tal y como ha incidido, "es la población más vulnerable" junto a aquellos que tienen patologías previas.

Por otra parte, Ayuso ha desgranado que mañana comienzan a funcionar los hospitales medicalizados en la región y el jueves se va a activar la app móvil que va a permitir descongestionar el teléfono de personas atendidas por coronavirus.