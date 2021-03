Ayuso se opone a adelantar el toque de queda y alerta de que podría provocar el aumento de cenas en las casas

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este miércoles que no es partidaria de adelantar el toque de queda y ha recalcado que esto podría provocar que aumentasen las cenas en las casas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este miércoles en Aranjuez, ha sostenido que la posición del Ejecutivo regional en la reunión de esta tarde en el Consejo Interterritorial "es la misma de siempre".

"No somos amigos de las ocurrencias cuando las cosas van funcionando bien. Todo aquello que funciona no hay que tocarlo mientras no suba preocupantemente el virus", ha dicho a continuación.

A su parecer, el adelanto del toque de queda puede hacer que el virus suba porque la gente trasladaría sus cenas a los domicilios. Además, ha recalcado que el cierre de la actividad económica también implicaría que se disparase "el virus".

"Consideramos que no hay que utilizar la pandemia para insuflar miedo, ni ahora ni nunca", ha declarado, para a renglón seguido señalar que quieren que cada decisión que se tome se haga "en base a criterios sanitarios, a informes estrictamente sanitarios".