Ayuso pide no "desesperar" con moción de censura y exculpa a Feijóo de una situación "totalmente anómala" en España

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la segunda jornada del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 6 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido no "desesperar" con la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha exculpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de esta situación que vive España que es "totalmente anómala" y que cree que solo se soluciona con elecciones.

Así lo ha defendido en una entrevista con 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha cuestionado la necesidad de sacar adelante una moción de censura contra Sánchez solo "para perderla". "No tiene que ser así. La gente no tiene que desesperar ni culpar a Núñez Feijóo de una situación totalmente anómala", ha afirmado.

Es por ello que ha indicado en que la gente no puede esperar que Feijóo "solucione esto" porque solo se puede arreglar "en una urna cuanto antes", a la vez que ha vuelto a poner el foco en que se están "inflando los censos y jugando con los porcentajes de las circunscripciones con las regularizaciones masivas".

La presidenta ha subrayado que llevan ya "mucho tiempo" denunciando que se había colado "un autócrata" en el Gobierno, en alusión a Sánchez, y se consideraba que ella era "el ala dura" del PP solo por decir que el presidente quería llevarles hacia una "república plurinacional".

"Ya lo están diciendo los socios. Dije este señor desde dentro va contra la separación de poderes, contra los jueces y los fiscales", ha defendido.

Por otro lado, ha expresado que se harta de ver cómo hay empresas que se reúnen con el Gobierno y "se bajan los pantalones" porque "no quieren problemas" y acceden a lo que les piden porque "tienen miedo".

"Yo no estoy demostrando lo mismo en la Comunidad de Madrid. Estoy mostrando simplemente rectitud, ley, orden, cumplir un programa electoral y ser normal", ha subrayado, si bien ha criticado que a nivel nacional se sucedan "los escándalos de siete en siete" algo que lleva a un "desquicie generalizado".