Ayuso pide ser "coherente" a la izquierda tras criticar cambio en Educación cuando decían que iba "tan mal" con Viciana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la toma de posesión de la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido ser "coherente" a la izquierda tras criticar "el cambio en la Consejería" a pesar de que afirmaban que iba "tan mal la Educación" con Emilio Viciana.

"Si va tan mal la Educación y doy un cambio a la Consejería, entonces también está mal. Aclárese un poco, sea coherente", ha respondido a una pregunta en la sesión de control formulada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

La líder de la oposición ha puesto el foco en la "crisis de Gobierno" abierta tras la salida del exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana que derivó también en la entrega del acta de tres diputados de la Asamblea cercanos a él.

Ante ello, Ayuso ha insistido en que estaba al frente de la Consejería "un funcionario honrado" y que en el Grupo Parlamentario había "un ingeniero aeroespacial" --el exportavoz de Educación-- así como "administradores civiles del Estado, profesores o licenciados en Derecho".

"¿Quiénes han tenido ustedes en sus listas? Activistas, un acróbata a caballo, cupas, quemacajeros, amantes, porteros de puticlub, personas que gestionaban saunas... ¿Esto es lo que han traído a ustedes a la política? Saltimbanquis", ha cargado Díaz Ayuso.

La presidenta autonómica ha continuado afirmando que lo que quiere la izquierda para la universidad pública son "pancartas de Herri Batasuna, escraches, zozobra, y llevar la ideología sectaria" a estos centros que ha afirmado que están "carcomiendo". Considera que intentan "ideologizarlas y controlarlas sectariamente colocándose a dedo". "¿El germen de Podemos y de Más Madrid? ¿Dónde han nacido todas ustes y 'ustedas'? ¿Cómo se han colocado entre ustedes?", ha lanzado.

Cree que "como viene una renovación" desde la izquierda no lo soportan porque "necesitan que lo público se hunda para vivir de lo público y de la pancarta".

MM APUNTA AL 'CASO FP'

Bergerot, por su parte, ha afirmado que "no hay 'ayusada' que tape la guerra de clanes sin control" dentro del PP y considera que la presidenta se ha quedado "sola con los de siempre".

"Con su búnker, con el acosador de Móstoles, con la corrupta de Ana Millán y el infame de Serrano, con lo mejor de cada casa. Si ustedes han amenazado a una víctima de acoso sexual, ¿qué no le dirán a los siete que han purgado esta semana?", ha lanzado la líder de la oposición.

A renglón seguido, ha preguntado "qué esconde" el cese de Emilio Viciana y de qué se van a enterar los madrileños "en los próximos meses", ya que considera que el motivo no es la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades retirada porque "mande quien mande la universidad no se va a dejar enterrar".

En cambio, considera que la caída de Viciana se debe al 'caso FP' de presuntas irregularidades en troceamientos de contratos públicos para la construcción de centros de Formación Profesional.

"Usted lo ha cesado por denunciar el caso FP, por denunciar cómo se repartían el dinero en las obras ilegales. Sí, a Viciana lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular, denunciar la corrupción del entorno de Ayuso", ha afirmado Bergerot.

Por último, ha afirmado que "la hoja de servicios de Viciana es la misma" que la de Ayuso y ha advertido de que "pongan a quien pongan" en la Consejería de Educación van a tener delante "a los barrios y los campus".

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha asegurado que a Ayuso se le están sumando "una cascada de dimisiones" tras el cese del consejero de Educación y le ha trasladado que la "crisis universitaria" no se soluciona cambiando a Viciana por Zarzalejo sino "haciendo política".

"Empiece por retirar la ley ultraliberal trumpista, quite la alfombra roja de los chiringuitos privados y deje de asfixiarlas financieramente", le ha exigido.