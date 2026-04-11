Ayuso pone en valor la calidad de los productos de proximidad de la región en el Día del Mercado de la Cámara Agraria

Díaz Ayuso visita el Día del Mercado de la Cámara Agraria para poner en valor la calidad de los productos madrileños de proximidad - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en valor la calidad de los productos madrileños de proximidad en su visita al Día de Mercado, organizada por la Cámara Agraria, que se celebra cada primer sábado de mes en la Casa de Campo.

Así lo ha compartido el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que, en esta ocasión, la feria ha reunido 62 puestos de empresas de la región y ha estado centrada en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Madrid.

Los visitantes de la feria han podido encontrar además tintos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Madrid, cervezas artesanas, aceitunas, quesos, legumbres, verduras, hortalizas, miel, salazones, embutidos y carnes de la Identificación Geográfica Protegida (IGP) Carne de la Sierra de Guadarrama.

Esta iniciativa cumple el próximo junio 15 años y se ha consolidado como un espacio clave para fomentar el consumo local, apoyar a los pequeños productores y reforzar la identidad gastronómica de la región.