Ayuso pregunta a Sánchez si "no es suficiente" la condena de 24 años a Ábalos, su "número dos", para convocar elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si "no es suficiente" la condena de 24 años contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia para que convoque elecciones generales.

Lo ha expresado así tras conocerse la condena del Tribunal Supremo contra el exministro de 24 años, a la que se suma también la del exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio.

"Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba... Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?", ha afirmado la dirigente regional a través de sus redes sociales.

La pasada semana Díaz Ayuso cargó contra un Pedro Sánchez "escondido" y "cobarde" durante la declaración que hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y afirmó que no le gusta "dar la cara".