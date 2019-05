Ayuso rechaza valorar las opiniones de Álvarez de Toledo sobre Carmena pero le da "un cero" a su gestión

Publicado 17/05/2019 12:56:39 CET

BOADILLA DEL MONTE, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado entrar a valorar las opiniones de la diputada electa del PP Cayetana Álvarez de Toledo sobre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pero le ha dado "un cero" a su gestión.

"Yo creo que me meto en una serie de declaraciones que no van conmigo, en avisperos que no son necesarios, y yo creo que de titulares voy servida en esta campaña", ha señalado la popular, al ser preguntada sobre las palabras que Álvarez de Toledo le dedicó a Carmena en un desayuno informativo este jueves. Criticó que ejerce "política senil" y que es "imposición e impostura".

Tras la presentación de su Programa de Discapacidad en Boadilla del Monte, la candidata del PP ha remarcado que no piensa pasarse la campaña "opinando sobre las opiniones de otros" porque, entonces, se le iría "el tiempo volando" y no hablaría "de lo importante".

Pero sí que ha expresado su opinión sobre la primera edil. Díaz Ayuso ha remarcado que ha realizado una "gestión nefasta, que esta perjudicando gravemente la vida de Madrid". Además, ha sostenido que esta siempre perjudica "a las personas que más lo necesitan".

Realiza, a su parecer, "una guerra encarnizada contra las personas que todas las mañanas entran en la A5 y se encuentran con esos semáforos que le bloquean la entrada y que les hacen perder todavía más tiempo a la entrada de Madrid", una guerra contra las personas que tienen vehículo diésel, que son las que tienen algún tipo de necesidad, así como contra la gente "que paga todos los impuestos para sacar adelante sus tiendas todos los días, fomentado temas como la okupación o los manteros".

Para la aspirante del PP, Carmena lleva a cabo "políticas desproporcionadas y trasnochadas". Se trata de medidas que, como las de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "fomentan la ilegalidad, la okupación, la contaminación y le dan la espalda al contribuyente y a la gente de bien que todas las mañanas se levanta a trabajar y solo encuentra impedimentos. Aunque ha insistido en que no se mete en "la guerra de opiniones ajenas", ha hecho hincapié en que su gestión es para darle "un cero".

En este punto, ha destacado que espera "de corazón" que en muy pocos días el candidato de su partido al Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, sea el alcalde de la ciudad, "fomente la movilidad, reduzca la contaminación y vuelva otra vez a cooperar con la iniciativa privada, con los comerciantes, con las familias, con las clases medidas y con aquellos que pagan impuestos y necesitan que el Ayuntamiento les dé los mejores servicios".