MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este domingo su apoyo a una Guardia Civil que "no tiene por qué" soportar a un Gobierno que "no conoce límites" y que "no soporta que cada funcionario haga su trabajo".

Así lo ha expresado desde un acto de los 'populares' en el Parque Berlín, después de que el PP haya acusado al Gobierno de seguir propagando la mentira de que el capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, fantaseó con poner una bomba lapa a Pedro Sánchez y haya exigido una rectificación después de que lo hayan hecho varios medios de comunicación.

Así, la presidenta madrileña ha trasladado todo su apoyo a la Guardia Civil, una de las "instituciones más queridas por todos los españoles".

¿Qué va a pasar en el futuro si seguimos por este camino? ¿Un País Vasco gobernado por Bildu, como Navarra? Mientras aquellos que dicen que volverán a repetir el golpe ya lo tienen todo, hasta los interventores; el dinero de todos que ponemos, especialmente desde Madrid, con la justicia amordazada (...) Lo volverán a hacer a la cara y todo será a la vez y luego intentarán buscar, como siempre, culpables", ha reprochado.

Sobre los audios de la militante del PSOE Leire Díez contra un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), la dirigente autonómica ha criticado que diga que va a tener que "pedir asilo a Taiwán".

"Antes se irá a República Dominicana con todos sus colegas, pero a Taiwán con lo que está aguantando con la dictadura comunista china, pues usted no sabe lo que está diciendo", le ha trasladado, además de calificarla de "fontanera".

También, ha asegurado que quieran saber "qué hay del narcotráfico en Canarias y su posible vinculación con los socialistas". "No se nos olviden las cosas", ha aseverado, a la vez que ha cargado contra un Gobierno que es capaz de "negociar con el Partido Comunista china" y luego le echa la culpa a "(Francisco) Franco".