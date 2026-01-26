Ayuso vaticina que a Zapatero le "vienen curvas" y subraya que ha estado "con la dictadura chavista todo el tiempo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Four Seasons, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vaticinado este lunes que al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero le "vienen curvas" por sus vínculos con Nicolás Maduro y ha asegurado que el exdirigente español ha estado "con la dictadura chavista todo el tiempo".

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, la presidenta madrileña ha señalado que "no espera nada" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de Zapatero por su apoyo al Gobierno venezolano de Maduro pese a haber provocado "el mayor éxodo en el continente americano, el encarcelamiento, la tortura de presos políticos, el hambre, la pobreza y el robo de las urnas".

"No vieron nada, solo vieron su propio beneficio. Y ahora quieren contarnos que son ellos los mediadores", ha criticado Ayuso, quien ha subrayado que ahora a Zapatero le está investigando un juez en Nueva York por su ación en el rescate de aerolíneas cuyo dinero "ha ido a parar al petróleo chavista".

Así, ha reprochado que cada vez que hay cualquier tipo de negociación por parte del Gobierno con el líder de Junts, Carles Puigdemont, o con China para los intereses de España, "aunque sea en contra del criterio de la Unión Europea", Zapatero "está ahí".