Ayuso ve "una losa" la ley estatal universitaria, que "hunde en burocracia" y "ha perjudicado" a la financiación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta la memoria de resultados 2024 de Invest in Madrid, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayusom ve "una losa" la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que "hunde en burocracia" a los centros y "ha perjudicado" a la financiación de los mismos.

Así ha respondido la dirigente autonómica en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha asegurado que desde la entrada en vigor de esta ley todas las universidades públicas se han visto perjudicadas.

"Se aprobó sin consenso, se impuso de una manera que ha perjudicado la financiación, eso sí, dejando fuera a todas las independentistas. Ya saben que aquí hablan de la igualdad pero hay que ser independentista y que ser traicionero con España", ha criticado la mandataria madrileña.

Asegura que desde Madrid están "trabajando para compensar" esta situación y están "muy orgullosos" del trabajo que están realizando todas las universidades públicas y privadas de la región.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado que la mejor forma de favorecer la igualdad de oportunidades en España es "ofrecer una educación de calidad y no regalar nada".

"Porque si te empiezan a regalar un doctorado o si te empiezan a regalar una cátedra, puedes pensarte que es así, que la vida es sencilla, que no tiene ningún esfuerzo y entonces puedes dedicarte a ir en Falcon por la vida, a pagar con dinero en efectivo que no sabes de dónde viene y a colocar a tus familiares ilegalmente", ha reprochado.