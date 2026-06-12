Barajas roza los 28 millones de pasajeros hasta mayo, un 4,2% más

Archivo - T4 en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, a 14 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha registrado un total de 27.973.372 pasajeros hasta mayo, lo que supone un 4,2 más que el mismo periodo del año anterior, según ha informado Aena este viernes.

El tráfico de estos primeros cinco meses del año está influido por un aumento de la programación de la temporada de verano derivada del conflicto de Oriente Medio y por la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario (tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero), dos circunstancias puntuales y, por tanto, no estructurales al comportamiento del tráfico.

De enero a mayo, además, en el aeropuerto madrileño se registraron además 181.332 operaciones, un 5% más que en el ejercicio anterior. En cuanto al tráfico de mercancías, el aeropuerto movió 330.659 toneladas de enero a mayo, cifra que representa un crecimiento del 1,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En cuanto al mes de mayo, el aeropuerto ha cerrado el quinto mes del año con un total de 6.007.105 pasajeros, un 4,8% más que en el mismo mes de 2025. Del total, 5.997.899 fueron pasajeros comerciales.

De los pasajeros comerciales, 4.529.179 correspondieron a vuelos internacionales, con un incremento del 5,3%, mientras que 1.468.720 viajaron en rutas nacionales, un 3,2% más que en el mismo mes del año anterior.

En relación con la operativa, el aeropuerto gestionó durante el mes de mayo un total de 39.132 movimientos de aeronaves, lo que supone un crecimiento del 6,8% respecto al mismo periodo de 2025. De las 39.072 operaciones comerciales contabilizadas, 27.585 fueron internacionales (+7,2%) y 11.487 nacionales (+6,2%).

En el apartado de mercancía, el aeropuerto madrileño superó en mayo las 69.857 toneladas transportadas, un 0,8% más que en el mismo mes del ejercicio anterior. Esta cifra representa el 59,1% de toda la carga aérea gestionada durante el mes de mayo por los aeropuertos de la red de Aena.