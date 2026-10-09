Bergerot niega hablar de "amenazas" y ve "ridículo" que el PP le responsabilice de la movilización en las calles

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha negado que se pueda tildar como "amenazas" su alusión en el Pleno de la Cámara a que "no va a haber paz en las calles" y ve "ridículo" que el PP de Madrid le responsabilice del clima de protestas tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen Abascal.

"Tienen que estar muy desnortados en el PP para creer que el problema soy yo y no lo que está sucediendo en las calles", ha subrayado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press tras anunciar el secretario general de los 'populares' madrileños, Alfonso Serrano, haya anunciado una denuncia ante la Policía Nacional por "amenazas".

Bergerot ha negado que se pueda tildar de "amenazas" sus palabras --"no, por favor", ha dicho al ser preguntada directamente por ello-- y ha explicado que con ellas recogía el "estado de ánimo general de muchísima gente en respuesta a esa violencia" que se está sufriendo y ve "ridículo" que desde el PP se intente responsabilizar "a una portavoz de la izquierda" de las "enormes movilizaciones" en España desde el desahucio de Maricarmen.

Así, ha remarcado que, como se vio este jueves con las miles de personas que rindieron homenaje a Maricarmen con una marcha desde Sol hasta su casa en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Retiro, ayer era un día "de muchísima tristeza y también de rabia" frente a una presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "lo único que hace es reírse" de una mujer de 87 años desahuciada que pagó "religiosamente" su alquiler durante 70 años y que el mismo día que se ejecutó el lanzamiento estaba dando la bienvenida a un congreso "de fondos buitre".

Según ha explicado, en el Pleno de la Asamblea de Madrid ofreció ayer a la presidenta regional "una oportunidad" para que tuviera "una palabra de condolencias" hacia Maricarmen y su familia pero ella "insistió en atizar" a la izquierda y "utilizar" su muerte "para golpear a su adversario político".

"Creen que nos están atizando a nosotros, se creen que me están atizando a mí y lo que están haciendo es insultar a miles y miles de ciudadanos" que se han organizado para recoger "el gran legado" que deja esta mujer de 87 años "que nunca se rindió".

En esta línea, ha censurado a una Ayuso que ha puesto "toda la maquinaria institucional de la Comunidad de Madrid" a la tarea de "comprarle" un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros "frente a la casa de su madre" pero piensa que "una mujer que lleva 70 años pagando el alquiler religiosamente es una jeta y una privilegiada".

En esta línea, también ha remarcado que el PP se equivocar al ir "contra sus propios votantes" al votar en contra en el Congreso para convalidar los dos reales decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno.

"Han votado en contra de sus propios votantes porque son tan sectarios que se creen que sus votantes, primero, no sienten empatía y humanidad, y que no viven de alquiler. Viven de alquiler votantes del PP, de Vox, de Más Madrid, evidentemente, todos. Creo que el PP está muy desnortado si no recoge esta demanda como debe", ha subrayado.

UNA AYUSO EN SU PEOR MOMENTO

En este contexto, ha dicho que Ayuso "está en su peor momento" político y es posible un cambio en la Puerta del Sol ante "una izquierda que no para de crecer".

"Está en su peor momento, no levanta cabeza desde el viaje a México, terminó de agachar a la cabeza con lo del ático y ahora están absolutamente desnortados porque no están sabiendo leer lo que pasa en las calles de Madrid", ha indicado.