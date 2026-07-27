Bicimad evita que se emita el equivalente a las emisiones de "un millar de turismos dando la vuelta al mundo"

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bicimad evita que no se generen 1.400 toneladas de CO2 equivalente al año, esto es, que se emita el equivalente a las emisiones de "un millar de turismos dando la vuelta al mundo", ha informado el Ayuntamiento de Madrid a partir de un estudio del Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Según su análisis, bicimad evita la emisión de 1.400 toneladas de CO2 equivalente, la unidad de medida que expresa el impacto climático de cualquier gas de efecto invernadero comparándolo con la cantidad de dióxido de carbono que causaría el mismo calentamiento global) al año en la capital.

Se podría decir que si se compara con el inventario de emisiones 2024 de la ciudad de Madrid, bicimad ahorra las emisiones que producirían casi un millar de turismos dando la vuelta al mundo (12.173.913 kilómetros) o 32 coches viajando de la Tierra a la Luna.

El trabajo ha sido desarrollado mediante una metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Además de cuantificar el impacto ambiental del sistema, la investigación analiza el efecto ambiental de sustitución modal, es decir, evalúa qué desplazamientos en coche, transporte público, motocicleta o a pie dejan de llevar a cabo los usuarios al optar por bicimad. Los resultados muestran que este cambio de hábitos "compensa ampliamente" las emisiones asociadas al funcionamiento del servicio.

Por un lado, según los investigadores, bicimad genera aproximadamente 29 gramos de CO2 equivalente por pasajero-kilómetro (una cifra inferior a la observada en numerosos sistemas internacionales de movilidad compartida eléctrica analizados previamente).

Y, por otro, al incorporar el efecto de sustitución modal, el balance mejora hasta alcanzar una reducción neta aproximada de 36 gramos de CO2 equivalente por pasajero-kilómetro, lo que permite evitar la emisión de unas 1.400 toneladas de CO2 equivalente cada año.

Solo en el pasado junio, el mes con mayor número de viajes de la serie histórica (1.752.353 en total) y también el periodo en el que se encuentran las cinco jornadas con mayor número de trayectos desde que nació el servicio hace doce años, todas coincidentes con la gratuidad motivada por la visita del papa León XIV: el 8 de junio se efectuaron 74.725 viajes; el día 7, 76.796; el día 9 fueron 77.851 trayectos; el día 6, 79.287, y el viernes 5, en la cúspide de los días con mayor número de viajes, se realizaron 80.272 desplazamientos en bicimad.