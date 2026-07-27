Boadilla acoge a los vecinos desalojados de Valdemaqueda: "Hemos sentido miedo, aunque con las maletas ya preparadas"

Desalojados por el incendio en el Polideportivo Municipal La Chopera, a 27 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cerca de 900 vecinos del municipio de Valdemaqueda ya han sido desalojados tras recibir el mensaje EsAlert que ha lanzado el Ministerio del Interior ante el avance del incendio de la Sierra Oeste que asola la Comunidad de Madrid, una alerta que han recibido con "miedo" aunque con las maletas ya preparadas porque se lo veían venir.

En la localidad solo permanecen agentes de la Guardia Civil y algunas autoridades municipales, entre ellas el alcalde, Ricardo Meneses. Según apuntan fuentes del Ayuntamiento, han partido tres autobuses con los vecinos desalojados, que han sido acogidos en el pabellón deportivo Felipe VI de Boadilla del Monte.

Mientras miembros de Protección Civil reciben con pulseras naranjas a todos los vecinos que llegan al pabellón, otros con las pulseras ya puestas, botellas de agua o mascarillas, esperan en sillas blancas con incertidumbre que pasará con sus pertenencias y sus viviendas tras el desalojo.

Los animales no se han quedado solos en las viviendas y acompañan a sus dueños tanto perros como gatos en transportines. Según cuenta a Europa Press un desalojado, el aviso de EsAlert les llegó al móvil sobre las 14 horas --hora que ha pillado comiendo a algunos-- y aunque han sentido "miedo", ya tenían las maletas preparadas por lo que pudiera pasar. "Hemos cogido lo más útil, hemos cerrado todo y hemos salido", relata una pareja que además destaca que cuando recomiendan el desalojo es que "hay peligro" y en unas horas el fuego puede estar "encima". "No sabemos la velocidad a la que puede ir", ha añadido.

Por otro lado, el sacerdote de una parroquia del municipio añade que llevan aguantando tres días hasta que ya este lunes han recibido la noticia para salir. Con su gato, otro de los vecinos relata que salieron con la comida del gatito y únicamente ropa para cambiarse porque "lo veían venir".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, detallaba esta mañana desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero que el incendio, que ha afectado también a Castilla y León y Castilla-La Mancha, afecta ya a más de 35.000 personas que han sido evacuadas en la región además de las cerca de 22.000 que permanecen confinadas.

Respecto a la superficie afectada, ha señalado que las estimaciones provisionales sitúan en torno a 25.000 las hectáreas quemadas en la Comunidad de Madrid y alrededor de 50.000 en la provincia de Ávila, aunque ha recordado que la medición definitiva deberá realizarse una vez finalice la emergencia.