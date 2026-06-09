Bomberos de Alcorcón extinguen un pequeño incendio en un vehículo de Esmasa

Bomberos de Alcorcón extinguen un incendio en un vehículo de Esmasa - POLICÍA MUNICIPAL DE ALCORCÓN

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos de Alcorcón han extinguido un pequeño incendio declarado este martes en uno de los vehículos de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa) que se ha saldado sin heridos.

Los hechos se han producido en la calle Esteban Márquez, cuando los trabajadores se han percatado de que salía humo del tubo de escape, aunque no había llamas, según han detallado fuentes de Esmasa consultadas por Europa Press.

La correcta actuación de los trabajadores, que han seguido el protocolo de prevención de riesgos laborales, sumado a la rápida intervención de los Bomberos y la Policía Municipal, ha permitido que el incidente se haya quedado en "un susto".