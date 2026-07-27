Los bomberos se centrarán esta noche en la zona del río Cofio para estabilizar el incendio

1107312.1.260.149.20260727223201 Varias aves huyen del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos forestales y de la Comunidad de Madrid han centrado los trabajos de extinción de este lunes en la zona del río Cofio por el incendio que afecta a la Sierra Oeste de la región.

Durante esta noche, continuarán las tareas en esa área con el objetivo de estabilizar el incendio, según ha actualizado 112 Comunidad de Madrid a las 21.00 horas.

Por otro lado, el perímetro del incendio forestal que afecta a la localidad toledana de Almorox, Sierra Oeste de Madrid y Burgohondo (Ávila) ha quedado estabilizado en la zona de Castilla-La Mancha, tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de 'X'.

Por ello, Interior ha autorizado el realojo de los municipios de Toledo de Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez, Pelahustán y Almendral de la Cañada. En cambio, se mantiene el desalojo de la Iglesuela y Sartajada.

El fuego sigue en Nivel 3. En estos momentos, el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene un medio de extinción terrestre. Técnicos del Infocam siguen colaborando con el mando integrado en las labores de extinción.