Bomberos estabilizan un incendio de pasto en Villaviciosa de Odón que afecta a 15 hectáreas

Archivo - Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio en Villaviciosa de Odón - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han estabilizado un incendio de pasto en Villaviciosa de Odón que ya ha afectado a 15 hectáreas.

En concreto, el incendio se ha originado por causas que están siendo investigas sobre las 14.30 horas en entorno del Camino de la Zarzuela, según han informado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Al lugar se han trasladado 13 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, tres de ellas aéreas, así como Bomberos y Agentes Forestales, que han logrado controlar el fuego, que ha afectado ya a 15 hectáreas de pasto, matorral, vegetación de ribera y alguna caseta de campo aislada.

Los bomberos han estabilizado el incendio a las 17.30 horas, pero siguen trabajando hasta su total control y extinción. Además, sanitarios del Summa 112 ha acudido en preventivo, aunque ninguna persona ha precisado asistencia. También han acudido efectivos de Policía Local, de Protección Civil del municipio y de Guardia Civil.