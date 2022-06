Bomberos de Madrid siguen apagando el incendio en un vertedero ilegal en Fuencarral

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han controlado pero continúan apagando el incendio sin heridos iniciado anoche en un terreno de pastos convertido en un vertedero ilegal situado en el distrito de Fuencarral, ha informado hoy una portavoz de Emergencias Madrid.

El fuego comenzó, por causas que se están investigando, sobre las 23.30 horas del sábado en unos pastos, cerca de la calle Antonio de Cabezón, y que fue controlado de madrugada por 15 dotaciones del Cuerpo de Bomberos.

El incendio ha calcinado una hectárea de pastos y ha afectado a una infravivienda no habitada que se encontraba en el lugar, aunque no se han reportado heridos. No obstante, equipo de Samur Protección Civil ha atendido a una menor por una crisis de ansiedad.

La Policía Municipal está operando en la zona permitiendo el acceso del Cuerpo de Bomberos y de Samur Protección Civil. Además, ha cortado el tráfico en la calle Antonio de Cabezón para facilitar las operaciones de extinción del fuego.

En la zona, donde también está colaborado la Policía Nacional, había acumulados restos de basura de todo tipo, lo que ha impedido extinguir el incendio. Esta mañana están trabajando en el lugar siete dotaciones de Bomberos, que están refrescando el lugar, y una retropala removimiento el terreno.

Una vez esté extinguido el fuego, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid echarán espuma para cerciorarse de que no queden restos incandescentes de fuego. Calculan que estará totalmente extinguido esta tarde o ya por la noche.