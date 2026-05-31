Bomberos retiran una antena de 20 metros que cayó sobre la cubierta de un edificio sin dejar heridos

Bomberos de Madrid retiran una antena de telefonía que ha caído sobre la cubierta de un edificio - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han conseguido retirar este sábado una antena de telefonía de unos 20 metros y varias toneladas de peso que habría caído sobre la cubierta de un edificio en la calle Infanta Mercedes, y que ha producido daños en dos viviendas y varios coches sin dejar heridos.

Según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press, la antena de telecomunicaciones habría ocasionado "diversos daños" a las dos viviendas situadas en la última planta.

Álvaro Macías, oficial de guardia de Bomberos de Madrid, ha detallado que la labor habría sido "tediosa" ya que la zona estaba "muy inestable". De esta manera, y con la ayuda de una grúa, las autoridades han conseguido tumbar la antena de telecomunicaciones sobre el techado, dejando la zona segura.

No se han reportado heridos.