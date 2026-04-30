Borja Fanjul prohíbe aplausos, pancartas o exclamaciones de los asistentes al Pleno de Cibeles

Trabajadoras de las escuelas infantiles en el Pleno de Cibeles - MÁS MADRID

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul, ha firmado una resolución por la que prohíbe aplausos, pancartas o exclamaciones de los asistentes a este órgano que, en palabras de la portavoz municipal, Inma Sanz, "lo que dice es literalmente lo que dice el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, también el de la Asamblea de Madrid, el del Congreso de los Diputados o el del Senado".

La resolución tiene fecha de ayer, cuando se celebró la última sesión plenaria y varias trabajadoras de escuelas infantiles, invitadas por Más Madrid, fueron expulsadas del Pleno por las consignas exclamadas, unido al lanzamiento de folletos contra los escaños.

Fanjul justifica en el escrito que en las últimas sesiones del Pleno "se han venido produciendo incidentes que han afectado a su normal desarrollo e incluso han podido comprometer la seguridad de los presentes y de los propios autores de los hechos", para recordar que el artículo 55.3 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid atribuye a la Presidencia la facultad de expulsión de asistentes del público dado que "no se permitirán manifestaciones de agrado o desagrado".

El documento firmado por Fanjul consta de cinco puntos. El primero recuerda que "el concejal o concejala que dentro del salón del Pleno municipal o de sus comisiones, en sesión o fuera de ella, atentase de modo grave contra la disciplina, el orden o la cortesía debida, provocando desorden con su conducta, de obra o de palabra, será expulsado de forma inmediata".

Además el público asistente a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento y a las de sus comisiones "deberá guardar silencio durante su desarrollo y cuidar que no caiga y no arrojar ningún tipo de objeto desde la tribuna al salón de sesiones. En cualquier caso, deberá abstenerse de aplaudir o de realizar cualquier manifestación de agrado o desagrado tales como gritos, exclamaciones, exhibición de símbolos, pancartas u otras actuaciones similares".

Si se produjera cualquiera de estos "incidentes", por la Presidencia del Pleno o de la respectiva comisión se ordenará su cese inmediato. En caso de persistir, la Presidencia ordenará a los servicios de seguridad que sean desalojadas las personas intervinientes, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales en que pudieran haber incurrido.

Tampoco se permitirá el acceso del público al salón de sesiones con objetos punzantes y/o cortantes, ni con recipientes que contengan líquidos, geles o sustancias similares, "ni se permitirá el acceso con pancartas, carteles, panfletos ni cualquier otro objeto, instrumento o medio susceptible de ser utilizado para comprometer la seguridad de los presentes o alterar el orden". Los agentes de la autoridad intervendrán cualquiera de esos objetos y la persona a la que le sean intervenidos no podrá acceder al salón de sesiones o será desalojada.

"HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO"

Inma Sanz, por su parte, ha justificado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que esta resolución está "a lo que dicen los reglamentos", para tildar de "profundamente irresponsable la actitud que están tomando en este caso Más Madrid jaleando esas actuaciones que van contra el reglamento".

"Nosotros lo que debemos hacer es hacer cumplir ese reglamento y esta resolución no dice una sola cosa que no ponga el propio reglamento", ha subrayado.