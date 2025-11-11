Cae una banda especializada en alunizajes acusada de veinte robos con coches sustraídos

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la Operación 'Cerbero Tajuña', han logrado desarticular un grupo criminal especializado en la comisión de delitos de robo con fuerza en establecimientos por el procedimiento del alunizaje y la maza, utilizando vehículos previamente sustraídos, ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

A los detenidos hasta la fecha se les atribuye la autoría de una veintena de robos en diferentes establecimientos comerciales de la Comunidad de Madrid y de las provincias Toledo y Alicante.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia presentada en el mes de julio por un robo con fuerza en un establecimiento de la localidad de Arroyomolinos.

Los presuntos autores actuaban en horario nocturno, seleccionaban previamente los comercios donde cometerían los hechos, principalmente establecimientos de hostelería, restauración y estancos.

Seguidamente, forzaban las verjas metálicas de cierre y fracturaban los cristales de las puertas o ventanas mediante el uso de grandes mazos. Una vez en el interior del establecimiento y en cuestión de segundos, violentaban las cajas registradoras y máquinas tragaperras introduciendo todos los objetos de valor y el tabaco en el interior de bolsas de rafia con las que huían del lugar.

VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS

Además, los investigados perpetraban los hechos utilizando vehículos previamente sustraídos, principalmente hacían uso de vehículos de gran cilindrada que les permitían facilitar su actividad delictiva dificultando su detención por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Finalmente, se logró la detención de los cinco integrantes de este grupo criminal. Se les interceptó en la localidad de Getafe cuando regresaban de cometer uno de los hechos que se le imputan.

Entre los efectos que se les intervinieron figuran dos vehículos empleados por los supuestos autores, extractores de bombín, chips para codificar los sistemas de arranque de los vehículos, así como llaves vírgenes destinadas a la apertura mediante el forzamiento de los vehículos que sustraían.

A los cinco detenidos con edades comprendidas entre los 18 y 37 años de edad y con antecedentes policiales por hechos similares, se les imputan supuestos delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal