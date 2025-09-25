Cae la cúpula del grupo radical supremacista 'Suburbios Firm', una organización criminal financiada por la droga

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a trece personas relacionadas con el grupo ultra deportivo 'Suburbios Firm' acusados de pertenecer a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, unos presuntos delitos por los que tres de los arrestados han ingresado en prisión.

Las pesquisas comenzaron durante el año 2023, cuando los investigadores detectaron un entramado delincuencial gestionado desde el grupo, caracterizado por protagonizar incidentes violentos en el ámbito del fútbol y que se financiaba con los beneficios del narcotráfico, según ha informado la Policía Nacional.

En concreto, el grupo llevaba a cabo sus actividades en locales de ocio y en la vía pública en la zona del sur de Madrid. Según las pesquisas, se trataba de un grupo "muy cohesionado y jerarquizado en torno a su líder" y que incitaban al odio y a la violencia extrema contra colectivos antagónicos y vulnerables. De hecho, participaron activamente en la protesta homófoba y racista convocada en la plaza de Chueca en Madrid en 2021.

Durante los registros, realizados de forma simultánea en diez viviendas y una empresa, los agentes de la Policía Nacional han intervenido un arma de fuego, armas simuladas, dos chalecos antibalas, tres pistolas táser, más de 50 defensas extensibles, numerosas armas blancas y varios kilos de sustancias estupefacientes, incluidos cinco kilos de cocaína.

Asimismo, se ha intervenido abundante material de carácter supremacista, relativo al grupo Suburbios Firm y también a otros grupos ultras hermanados con este. También se ha incautado un vehículo caleteado para le transporte clandestino de droga y más de 100.000 euros en efectivo repartido en los domicilios.

El operativo policial ha estado liderado por la Comisaría General de Información con apoyo de la Brigada local de Policía Judicial de Pozuelo de Alarcón y la Brigada Provincial de Información de Madrid, en unas actuaciones que se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo en lo referente a los extremismos violentos.

La Policía Nacional ha destacado que las investigaciones continúan en curso bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número tres de Pozuelo de Alarcón, que ya ha decretado el ingreso en prisión de tres de los detenidos.