Cae un grupo criminal itinerante especializado en robos de alto nivel mediante butrones y lanza térmica

Dinero incautado en una operación contra un grupo criminal itinerante que operó en Madrid, A Coruña y Málaga. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han logrado desarticular un grupo criminal itinerante dedicado a robos de alto nivel mediante butrones y lanza térmica, tras la detención de cuatro personas en Madrid y una quinta en A Coruña, a los que se les atribuyen robos en ambas provincias y en Málaga.

La investigación comenzó en junio tras conocerse un robo en un taller de joyería de la localidad de Oleiros, en A Coruña. Varios individuos desconectaron el sistema de alarma y accedieron al taller de madrugada, donde se hicieron con piezas de orfebrería valoradas en 225.000 euros tras forzar la caja fuerte con una lanza térmica.

Un mes después este mismo grupo habría intentado otro robo en una relojería de un centro comercial de Alcobendas a la que accedieron forzando la cerradura, aunque no lograron llevarse nada. Ya en agosto, el grupo realizó un butrón desde un local contiguo para entrar en una inmobiliaria de Málaga, pero tampoco consumaron el delito.

Las pesquisas permitieron determinar que los tres hechos estaban relacionados y que los presuntos autores actuaban de forma coordinada y con un alto grado de especialización. Elegían establecimientos con cajas fuertes, inutilizaban los sistemas de alarma y utilizaban vehículos robados con matrículas dobladas para dificultar su identificación.

La operación culminó el pasado 20 de octubre con la detención de cinco varones, cuatro de ellos arrestados en Madrid y uno en A Coruña, como presuntos responsables de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza. Tras pasar a disposición judicial, se les impusieron medidas cautelares.