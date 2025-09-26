La Caja Mágica se marca un 'sold out' con 27.000 entradas vendidas para la "Champions League" de los eSports - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Caja Mágica ha colgado el cartel de 'todo vendido' para las más de 27.000 entradas que darán acceso desde hoy y hasta el domingo a la gran final europea de League of Legends, la "Champions League" de los eSports, en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Almeida ha recibido en el Esports Center del Campus del Videojuego a los cuatro equipos clasificados para la gran final de la LEC Summer Finals 2025: Movistar KOI, conjunto con base en Madrid y fundado por el creador de contenido Ibai Llanos; G2, referente internacional fundado en España y con sede en Alemania; los ingleses de Fnatic y Karmine Corp de Francia.

"Supone la clasificación para la final mundial que se va a celebrar en China y, para que nos demos una idea de la importancia que tiene el ámbito de los videojuegos y específicamente de los eSports, es una industria superior a la del cine y a la de la música juntas", ha destacado Almeida desde la Casa de Campo.

El alcalde ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por incentivar los eSports y "prueba de ello es el Campus de Madrid In Game, una referencia y, de hecho, delegaciones internacionales vienen específicamente a Madrid para conocerlo". Además ha remarcado que el sector sigue ganando en peso en la sociedad y "no solo entre los jóvenes".

Martínez-Almeida ha puesto en valor la profesionalidad de los equipos de la competición al contar "desde un psicólogo hasta un nutricionista y fisioterapeutas por el nivel de concentración que requiere, con jornadas que pueden alcanzar hasta las 10-12 horas".

"ÉLITE MUNDIAL" A LA QUE SE PODRÁ SEGUIR DESDE PLAZA ESPAÑA TAMBIÉN

Si no se ha podido conseguir entradas en la Caja Mágica para seguir a la "élite mundial" en esta League of Legends siempre se puede seguir por streaming y en la gran fanzone que se situará en Plaza de España durante el fin de semana.

La presencia de Madrid in Game incluirá allí su unidad móvil, en la que se mostrarán las acciones puestas en marcha en el Campus del Videojuego y las eSports Series Madrid, las ligas municipales de eSports. Además, se organizarán torneos paralelos de League of Legends abiertos al público.

Almeida tiene claro que el principal retorno tiene que ver en términos de imagen. "Estamos hablando de no millones de personas, estamos hablando de cientos de millones de personas que en estos momentos siguen los eSports en todo el mundo y específicamente esta competición también va a ser vista por millones de personas a lo largo y ancho de todo el mundo", ha constatado.

La de este fin de semana es la fase culminante de la liga más vista de Europa, cuyo seguimiento en plataformas digitales alcanza picos de más de 760.000 espectadores simultáneos y una audiencia media de 265.000 usuarios en cada retransmisión.

La LEC (League of Legends EMEA Championship) enfrenta a los diez mejores equipos de Europa y Oriente Medio en una liga con presencia de tres equipos españoles (los madrileños Movistar KOI y Heretics junto a GiantX, de Málaga) y G2, fundado en España. Los cuatro mejores de la fase regular se clasifican para la gran final del campeonato, la LEC Summer Finals.

El torneo, además de coronar al campeón de Europa, decide los tres equipos del continente que acudirán al Worlds, el campeonato mundial de League of Legends, considerada la cita más prestigiosa de los deportes electrónicos a nivel global.

MADRID, A LA CABEZA DE LOS ESPORTS EN 2025

En 2025 Madrid acoge cuatro grandes eventos nacionales e internacionales. A principios de año, la Caja Mágica albergó la Call of Duty League, con presencia de los principales equipos internacionales del circuito profesional del videojuego de Activision.

En abril aterrizó en la capital la LEC Road Trip, en la que se disputaron distintos partidos de la fase regular de la liga europea, y a finales de agosto la final nacional de League of Legends de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en el Madrid Arena.

La celebración de la final de la LEC supone un broche de oro para cerrar el año y se suma a un historial de grandes citas en la capital: entre otros, los cuartos y semifinales del Worlds, el campeonato mundial de League of Legends, se celebraron el Palacio de Vistalegre en 2019.

En 2024, Riot Games trajo el Valorant Masters en el Pabellón Multiusos Madrid Arena, una de las principales competiciones internacionales de su otro gran título, Valorant.

A nivel local, Madrid in Game sigue promocionando la Esports Series Madrid, la liga municipal de eSports de Madrid de League of Legends, Valorant, Fortnite, Clash Royale y Pokémon, que acaba de dar comienzo a su nueva temporada.

Desde su estreno en marzo de 2023, más de 30.000 jugadores de todo el país han participado en las ligas, contando con el Esports Center del Campus del Videojuego como sede y centro de entrenamiento.