El Campo de rugby sigue cerrado tras un año por "errónea redacción del proyecto" según PP, "excusas" para Más Madrid

Más Madrid cree que esto denota el nulo interés del Gobierno municipal por los barrios del sureste. Mientras el Vallecas Rugby Unión tiene que ir a entrenar a Puerta de Hierro

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El campo de rugby Arbolitos, en Entrevías (Puente de Vallecas), sigue cerrado después de que haya pasado casi un año desde que las obras terminaran en septiembre de 2019 y todo por la "errónea redacción del proyecto inicial", achacado por la Junta Municipal, en manos del PP, al Gobierno anterior, presidido por Manuela Carmena, algo que para Más Madrid no son más que "excusas".

"La Junta Municipal no puede escudarse en problemas administrativos para mantener cerrada una instalación completamente terminada desde hace un año", afirmaba el portavoz de Más Madrid en Puente de Vallecas, Paco Pérez, en una reciente visita al campo, donde lució una camiseta del Vallecas Rugby Unión, equipo que tiene que irse a entrenar a Puerta de Hierro mientras la instalación deportiva siga cerrada.

"Formación fija de melé y seguimos empujando para que abran Arbolitos", lanza el equipo de rugby desde sus redes sociales. Además la apertura del campo no sólo daría servicio a este club sino a los aproximadamente 5.000 deportistas que hay en Puente de Vallecas, ha indicado la edil de Más Madrid Mar Barberán, que afirma que "no es de recibo que siga cerrado cuando con la Covid se necesitan espacios abiertos donde poder mantener la seguridad".

Desde la Junta de Puente de Vallecas, presidida por Borja Fanjul (PP), han explicado a Europa Press que las obras no están recepcionadas porque se está pendiente de una segunda convalidación. "Este retraso se ha debido a una errónea redacción del proyecto inicial. Una vez iniciadas las obras, en julio de 2018, se pusieron de manifiesto una serie de circunstancias no contempladas en el proyecto aprobado por el anterior equipo de Gobierno", han alegado.

Entre ellas citan la existencia de diversas canalizaciones de agua y de alumbrado no reflejadas en los planos del proyecto, que resultaron dañadas durante la obra; la demolición de un antiguo vallado, no contemplado en el proyecto; tala de árboles existentes y que afectan a la construcción del propio campo; movimiento de tierras no contemplado en el proyecto, que tuvo que ejecutarse para evitar un grave perjuicio para el conjunto de las obras y el alumbrado proyectado resultó insuficiente para alcanzar el grado de iluminación necesario para la homologación del campo.

Esta circunstancia fue objeto de convalidación por la Junta de Gobierno mediante un acuerdo del 28 de diciembre de 2019. Posteriormente, el 6 de febrero, se llevó a cabo la preceptiva revisión de las obras levantándose acta de disconformidad para su recepción por una serie de defectos.

Entre ellos, la Junta cita que el césped instalado no cumple las características recogidas en el proyecto y en la mejora ofertada por el adjudicatario en lo referente al peso total por metro cuadrados, unido a la mejora de la estabilidad del cerramiento, valorada en 30.000 euros, que ha consistido en su mayor parte en pintar la valla perimetral, algo no contemplado en esa mejora.

En el acta también se hizo constar la necesidad de documentación justificativa de las obras correspondientes a la tala y reposición/compensación de arbolado, gestión de residuos y mejoras ofertadas en los materiales del firme del suelo. "Todos estos defectos encontrados serán objeto de nueva convalidación, cuyo expediente se encuentra en tramitación, mientas que la documentación justificativa se entregará en la futura recepción material de las obras", han indicado fuentes municipales.

"ABANDONO DEL SURESTE"

Para Más Madrid lo que se esconde tras el cierre de las instalaciones es el "abandono del sureste" por parte del Gobierno municipal. La portavoz mediática, Rita Maestre, ha defendido que la obra, iniciada durante el mandato de Carmena, está "terminada y lista para ser utilizada" pero, en palabras de su compañero Paco Pérez, el campo "está paralizado de manera injustificada".

Maestre añade que esto no sólo ha ocurrido en Entrevías. "Esto ha pasado en Vallecas, en la Plaza del Tío Raimundo. Pasa en Usera, donde la Plaza Romana está construida y cerrada desde hace un año. Y pasa porque este Gobierno municipal no parece demasiado interesado en los barrios del sureste de Madrid", ha reprochado la concejala.