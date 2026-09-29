Canal 33 estrena su 33ª temporada con nuevos programas y refuerza su apuesta por la información y el entretenimiento

Canal 33 - CANAL 33

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 TV de Madrid ha comenzado su trigesimotercera temporada con nuevos programas de información, debate y entretenimiento, formatos muchos de ellos que también se emitirán de forma simultánea en Radio Intercontinental Madrid (95.4 y 107.8 de la FM).

Además, Canal 33 ha reforzado desde el pasado verano su cobertura con la instalación en su emisor principal, situado en la avenida General Perón de Madrid, de un nuevo equipo de televisión digital, con mayor rendimiento y potencia. El nuevo sistema emite en todas las direcciones, lo que ha permitido ampliar la cobertura de la cadena.

En la programación de esta nueva temporada continúan espacios referentes de la cadena como la Tertulia Ciudadana 'Cambia Madrid', que ahora se emitirá todos los martes a las 20.30 horas. Contará, como siempre, con entrevistas en profundidad a personalidades políticas, económicas y sociales relevantes de Madrid y su región y, especialmente, a sus alcaldes. Este espíritu cada vez más municipalista ya se notó en el cierre de la temporada pasada, en la que el programa reunió a una quincena de regidores de pequeños y medianos municipios para hablar de sus retos y oportunidades.

'Cambia Madrid' también es el único programa de la televisión madrileña que cuenta con un debate mensual de diputados autonómicos, concejales del Ayuntamiento de la capital, ediles de municipios o regidores de cuatro localidades y partidos distintos.

Dirigido y presentado por los periodistas Julio de la Fuente y Fernando Rodríguez, 'Cambia Madrid' vuelve este martes con una entrevista realizada hace unos días al concejal presidente del madrileño distrito de Hortaleza, David Pérez. Le seguirá un debate con parlamentarios de los cuatro grupos de la Asamblea. La tercera parte del programa estará dedicado a difundir los productos y servicios de profesionales y pequeñas y medianas empresas de la región, que serán bienvenidos a esta ventana televisiva.

Además, se consolida en Canal 33 'Radio Hora', el veterano formato de noticias matutinas dirigido por Gerardo Quintana y realizado junto a Fernando Ballesteros y Pablo Fernández. Se emite de forma simultánea de lunes a viernes de 7 a 9.30 horas en la Intercontinental de Madrid e incorpora este año una importante novedad en su distribución. El programa puede escucharse también en Vitoria-Gasteiz a través de FM Musical en la 99.9 FM.

Entre otros programas de actualidad que figuran en la parrilla de Canal 33 también está 'Informativo Ayuntamientos (Flash Madrid)', que incluye noticias de alcance y servicio público de los municipios de la región; y 'Noticias de Madrid', con informaciones y reportajes sobre la actualidad de la capital y localidades cercanas.

El análisis más internacional desde distintos puntos de vista e ideologías también tienen cabida en la cadena madrileña. Los lunes por la tarde se emite 'Tierra Crítica' con la opinión de diversos expertos sobre los asuntos más candentes del momento.

'TONI ROVIRA Y TÚ' Y 'TENDIDO 33' CONSOLIDAN SU AUDIENCIA

La televisión local madrileña también programa otros contenidos alejados de la actualidad política y económica. Por ejemplo, 'Tendido 33', que lleva 28 años emitiendo para España y el mundo, apoyando a la cantera taurina, a la afición e informando de la actualidad del toro. Esta temporada seguirá ofreciendo las crónicas más cercanas con los periodistas taurinos madrileños más acreditados.

Otro incombustible en la antena de Canal 33 es 'El show de Toni Rovira y tú', el 'late night' más popular y longevo de la televisión española, que se emite de lunes a jueves a las 23.30 horas. "Es un cabaret, es un circo, es un teatro... es un mundo especial donde aún pueden sobrevivir aquellos seres humanos que son diferentes. Es una televisión cercana, como se hacía antes", explica el showman y presentador Toni Rovira, con más de 20 años en la pequeña pantalla.

La aventura y los deportes de riesgo siempre han sido una de las señas de identidad de esta cadena madrileña. Así, todos los días se programa 'AventuristicOh', que ofrece los mejores viajes de aventura, naturaleza y deporte en tierra, mar y aire.

MUCHA CULTURA

Y el mundo de la cultura, desde muy diversos puntos de vista, corre a cargo de 'Creaciones Primogénitas', de la polifacética Sandra Loi, que se emite los jueves a las 20.30 horas. También continúa en parrilla el espacio 'Momentazos', con los clips más graciosos de escenas cinematográficas.

Además, volverá semanalmente 'Cátedra Cultural', dirigido por Julieta De Ossa y Juan López, centrado en la literatura, el arte y la poesía; 'Tiempo de Estrellas', un espacio mensual presentado por José Aguilar y dedicado a repasar la trayectoria de figuras destacadas de la cultura española; 'Tomo Nota', un programa semanal de entrevistas sorprendentes conducido por el empresario Paco Cecilio; y 'Territorio Viajero', el espacio sobre turismo, sostenibilidad y cultura dirigido por Paco Huertas, que se retransmite también en Radio Intercontinental.

Del mismo modo, continúa en las pantallas de Canal 33 'La Hora Feliz 2x1', un espacio semanal centrado en las principales figuras de nuestra música de siempre, que también se emitirá en Radio Intercontinental Madrid.

Por otro lado sigue, con gran éxito de audiencia, 'Lugares Abandonados', los domingos a las 21.45 horas, en el que el periodista canario Josué Benítez, móvil en mano, descubre cómo han quedado sitios y lugares dejados por sus antiguos propietarios.

GRANDES NOVEDADES

Uno de los grandes estrenos de esta temporada en la televisión local madrileña es 'Good Morning Spain', el innovador magazine semanal en inglés creado para ayudar a la comunidad internacional a conectar con España, y que emitirá junto a Radio Intercontinental los lunes por la mañana. El mismo día de la semana, pero por la noche, llega 'Yo soy Atlético', un novedoso programa para todos los aficionados al Atlético de Madrid.

Y el miércoles se estrena otras de las grandes novedades de la cadena madrileña, 'Hablemos de Adicción', dirigido por Gemma Serrano y Diego Rojo, un espacio dedicado al análisis, prevención y tratamiento de las adicciones desde distintas perspectivas profesionales. En el programa, que también se emite en Radio Intercontinental, participan terapeutas, psicólogos y especialistas de reconocido prestigio, entre ellos el psicólogo Javier Urra.

También en 'prime time' se emitirá el programa 'Pillando Talentos', presentado por Rocío Hervias y Hans Anderson, que está dedicado a la cultura, la literatura, el arte, la creatividad y la visibilidad de nuevos talentos. Además, como gran novedad llega un espacio sobre el maravilloso mundo de la magia, 'Somos Magia'; y todos los fines de semana por la tarde Canal 33 ofrecerá una las grandes películas del cine español.