Canal Familia facilitará la conciliación y acercará las artes escénicas a los niños con talleres en Teatros del Canal

El consejero de Cultura de la Comunidad, Mariano de Paco, participa en la presentación de Canal Familia en Teatros del Canal. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid estrena Canal Familia, una iniciativa para facilitar la conciliación familiar y acercar las artes escénicas a todos los públicos, con la que los menores de entre 6 y 12 años podrán participar en un taller mientras sus padres o tutores disfrutan de una de las obras de la programación de los Teatros del Canal.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha presentado este martes este programa piloto en la Sala Coworking de Teatros del Canal, junto al director de Gestión de los Teatros del Canal, Ruperto Merino; e Irene Mariné y Ángel Villalón, de la compañía La Grieta Teatro Social, que es la que impartirá los talleres.

Así, los días 12, 13 y 14 de junio se ofrecerá el taller infantil Escenarios (im)posibles, creación escénica que se desarrollará simultáneamente a las funciones, cuya inscripción debe hacerse a través de un formulario en la web de los Teatros del Canal, que estará sujeta a confirmación por correo electrónico. El envío de la solicitud no garantiza la obtención de una de las 45 plazas que hay por día.

Para que los niños, de entre 6 y 12 años, participen en los talleres, es imprescindible que los adultos tengan entrada para alguno de los espectáculos vinculados: 'Los Estunmen' de Nao Albet y Marcel Borràs, en la Sala Roja Concha Velasco; 'La dama boba' de Lope de Vega, con dirección de Josep Maria Mestres, en la Sala Verde; y 'Quien sea llega tarde' de Eusebio Calonge, en la Sala Negra, adaptándose los horarios del taller a los de cada representación.

"Es un recurso más para disfrutar de la cultura en familia, con la tranquilidad para los padres de saber que, mientras están viendo buen teatro, están no solo bien cuidados, sino también aprendiendo a conocer y querer las artes dramáticas", ha destacado de Paco en la rueda de prensa de presentación.

En este sentido, el consejero ha subrayado que a través de estos talleres, cada niño podrá convertirse "en mejor lector, en una persona con criterio, en un defensor de la cultura, y en definitiva en alguien acostumbrado al contacto con el arte y con los artistas".

Por su parte, Merino ha manifestado que es una experiencia dirigida a las familias con el objetivo de "convertir los teatros en un espacio vivo, en un espacio de encuentro entre generaciones". "Y abrir también esta casa a los nuevos públicos", ha añadido.

ORGANIZADOS POR LA GRIETA TEATRO SOCIAL

Organizado por La Grieta Teatro Social, esta actividad propone a los jóvenes participantes crear sus propias maquetas escenográficas y marionetas de papel, explorando conceptos básicos de construcción de personajes y narración visual.

A través de la técnica del collage y utilizando materiales como cartón, papel, telas y otros elementos reciclados, los niños construirán pequeños mundos imaginarios que podrán habitar con personajes creados por ellos mismos mediante el dibujo, la fotografía y el diseño de vestuario.

Mariné ha destacado que en dos horas los niños tienen la capacidad de "imaginar, crear y aprender que el teatro no solamente es ser espectador". "Es vestuario, historia, dramaturgia, escenografía, elenco y creación", ha trasladado.

Con esta propuesta, Teatros del Canal busca generar una experiencia cultural compartida que permita a las familias integrar el disfrute de las artes escénicas en sus momentos de ocio y tiempo libre, a la vez que ofrece a los más pequeños una primera aproximación a la dramaturgia.