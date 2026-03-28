Candelaria Testa (PSOE) afea a Ayuso su "incomunicación total" con municipios: "Su mirada está en Moncloa y no en Sol"

La alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, durante una entrevista para Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su "incomunicación total" con los municipios.

En una entrevista con Europa Press Testa ha afirmado que ella necesita "despachar" con la mandataria autonómica sobre temas como la vivienda, la sanidad, la dependencia o la educación, pero que "no hay nadie que se ponga en el otro lado".

Así, ha recordado que ha solicitado reuniones a travçes de cartas pero "nunca" ha recibido una respuesta de la mandataria autonómica porque está "a otras cosas", en "Quirón y no en las cuestiones que afectan a los madrileños".

"No tiene una mirada ni al sur, ni al norte, ni al este, ni al oeste. Tiene una mirada propia porque ella, su mirada, está en Moncloa y no en la Puerta del Sol o lo que pueda pasar en la calle Madrid en Getafe o en la calle Fuenlabrada en Alcorcón", ha espetado la regidora.

Considera que la presidenta regional hace gala de "dejación de funciones y sectarismo ideológico" dejando sin ejecutar las competencias que tienen las comunidades autónomas, que son "las más importantes" en un Estado territorializado como España.

"Los ayuntamientos apenas tenemos competencias, eso es fundamental para nuestro día a día, desde la movilidad, la educación, como decimos, la vivienda (...) Está llevando a un abuso institucional por abandono que estamos pagando todos los días", ha censurado Candelaria Testa.

Más allá de la gestión diaria, para la alcaldesa de Alcorcón, con la llegada de Ayuso se ha "perdido la cortesía personal", que cuando pasa algo en el municipio que uno gobierna "se tenga una llamada de la presidenta".

A puesto como ejemplo la muerte de su teniente de alcalde en ejercicio y líder de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, y el fallecimiento de dos bomberos del municipio en acto de servicio. "A mí me llamaron alcaldes y alcaldesas, me llamó la presidenta de la Federación Española de Municipios, pero no tuve ni siquiera la llamada de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha lamentado Candelaria Testa.