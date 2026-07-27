La capital activa su Plan CalorMad ante la previsión de altas temperaturas

Mujer con abanico por las altas temperaturas en Zaragoza - EUROPA PRESS

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capital ha activado en la mañana de este lunes el Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas Extraordinarias del Ayuntamiento de Madrid (CalorMad) ante la previsión de subidas en las máxias, según la previsión de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

"De momento (se activa) en una situación de baja intensidad pero a partir de mañana muy probablemente tendremos que escalar ese plan porque las temperaturas van a ir en ascenso", ha anunciado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde el Cifse.

Será entonces cuando se activen todos los protocolos en cuanto al personal, tanto de obras municipales como el de limpieza, unido al de seguridad y emergencias y todo aquel que está en la calle.

El Plan incluye los dispositivos para personas sin hogar, vulnerables y mayores a través de la teleasistencia. "Tendremos todos los protocolos activados para que si se produce esa subida de temperaturas, que parece evidente que va a ser así, podamos estar preparados para atenderlas", ha declarado Sanz.