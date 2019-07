La capital tendrá un complejo dedicado a musicales y cabaret junto al Museo del Ferrocarril, el nuevo Espacio Delicias

Publicado 29/07/2019 18:14:48 CET

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo complejo de ocio y cultural, Espacio Delicias, echará a andar a partir de octubre en una superficie de 18.000 metros cuadrados situada en la parte trasera del Museo del Ferrocarril, donde se instalarán cuatro carpas dedicadas a musicales, cabaret y comedia, así como exposiciones y otras actividades.

Además, Espacio Delicias, que estará gestionado por la productora y promotora de espectáculos 'Lets Go', contará con una zona al aire libre dedicada a la gastronomía, conciertos, música y performances, según han adelantado a Europa Press los creadores del proyecto.

Concebido como un "espacio multiocio", este complejo supone una "revolucionaria apuesta" en el madrileño distrito de Arganzuela, que ofrecerá una "amplia oferta cultural con precios asequibles", con espectáculos programados como 'The Hole Zero', 'La Familia Addams' o 'Dirty Dancing'.

En concreto, en una de las cuatro carpas se ubicará el Espacio Arena, con un aforo de 1.350 butacas, dedicada a espectáculos que fusionan circo, danza, cabaret y humor, como 'The Hole Zero', que finaliza gira en Madrid, y 'Hotel Habana Show', la nueva apuesta de 'Lets Go' que toma el relevo de la exitosa saga de 'The Hole'. Este nuevo show combina números de circo, danza y música reuniendo a 36 artistas cubanos "de primera categoría" en escena.

Musicales "para todos los gustos y edades" se representarán en el Espacio Musical, con un aforo de 1.040 personas. Los primeros musicales en representarse serán 'La Familia Addams', que vuelve a Madrid para instalar su mansión en el Espacio Delicias abriendo sus puertas en la señalada fecha Halloween y proponiendo una experiencia inmersiva, y 'Dirty Dancing', que regresa por última vez a Madrid tras su gira nacional.

Por otro lado, el Gran Teatro Bankia Delicias, con capacidad hasta 600 personas, acogerá hasta 50 shows diferentes, seis espectáculos distintos cada semana enfocados al cabaret, la comedia, variedades, conciertos acústicos, entre otras propuestas, que formarán parte del circuito AbonoTeatro Proyecto Cultural de la Ciudad de Madrid (www.abonoteatro.com).

El complejo cultural se completa con el espacio Big Garden, una plaza central de 2.000 metros cuadrados desde la que se accede a las diferentes áreas, de acceso gratuito para todo el público sin necesidad de asistir a los espectáculos de las carpas. Este espacio estará dedicado a la oferta gastronómica y de ocio acompañada de performances y actuaciones que dinamizarán al público, un "punto de encuentro" donde se puede "tomar algo y disfrutar de música y buen ambiente".

Según 'Let Go', con esta nueva apuesta cultural, Madrid se coloca a la altura de otras ciudades europeas con proyectos de este tipo, como Underbelly en Reino Unido, Asembly Fringe Festival de

Edimburgo y South Bank Centre Londres, entre otros.

CONCESIÓN DE ADIF

Lets Go estará al frente de la gestión de esta "ciudad de la cultura y las artes" junto al Gran Teatro Príncipe Pío, al haber ganado el proyecto de explotación de este espacio adjudicado por Adif.

Según Adif, el contrato se suscribió el pasado 1 de julio y contempla una actuación, de carácter provisional, para la implantación temporal de instalaciones desmontables especializadas, destinadas a actividades culturales, por un periodo de dos años.

Esta actividad es compatible con los trabajos que conjuntamente están realizando Adif, Ayuntamiento de Madrid y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) con el fin de estudiar conjuntamente la mejora de la integración en la ciudad los suelos ferroviarios de la antigua estación de Delicias, actualmente en desuso.

El pasado año, las tres instituciones suscribieron un Protocolo General de Actuación para impulsar el desarrollo de esta zona y dotar al distrito de Arganzuela de un nuevo espacio con importantes equipamientos públicos de uso cultural y educativo.

El objetivo fundamental de esta actuación es dar una utilidad a estos terrenos, así como evitar usos indebidos de los mismos que puedan generar molestias a los vecinos de la zona.