Carabante asegura que el de Carabanchel "no llega ni a cantón", es "una caseta donde jardineros guardan utensilios"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado que el de la calle Los Morales, en el PAU de Carabanchel, "no llega a ser ni un cantón" porque "es básicamente una caseta donde los jardineros guardan utensilios".

Carabante ha explicado en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, que el concejal del distrito, Carlos Izquierdo, ya se ha sentado con la vecindad, que amaga con movilizarse como la de Montecarmelo, para "ser capaces de buscar una solución para todos".

Hace una semana se conocía que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid ha ordenado la suspensión cautelar inmediata de las obras del cantón de limpieza proyectado en el barrio de Montecarmelo al apreciar posibles vicios de nulidad en la tramitación administrativa y considerar que continuar con la ejecución podría provocar perjuicios "de difícil reparación".