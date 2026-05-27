Fachada de la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede federal del PSOE. La actuación se enmarca en - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, cree que "no quedará un solo despacho que haya pisado un socialista que no sea visitado por la UDEF o la UCO".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid a primera hora de este miércoles. En una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, el delegado ha reconocido que ha recibido esta información "con estupor" y que no quiere caer en la "manifa frase de qué más tiene que pasar" desde que los socios de Pedro Sánchez fueran "advertidos de que estaban apoyando a un gobierno corrupto".

"Su línea roja era la financiación ilegal y esta visita de la UCO a Ferraz es por financiación ilegal y, por tanto, hay indicios de que el PSOE se ha financiado ilegalmente. Supongo que esa cara tan triste y compugida de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, es porque hoy va a dejar caer al gobierno", ha lanzado.

En este punto, Carabante ha cargado contra los "pagafantas de la corrupción", desde Más Madrid a nivel municipal hasta "Sumar, PNV y Junts, los que están tragando corrupción con tal de mantener a este Gobierno y ese comportamiento tan antidemocrático que se ha producido".

El 'popular' está convencido de que el PSOE se aferre al Gobierno "porque piensa que es la mejor manera de protegerse judicialmente frente a las imputaciones". "Pero lo que no puedo entender es el comportamiento antidemocrático del resto de los partidos, que dicen que no quieren convocar elecciones para que no gobierne la derecha y la ultraderecha", ha señalado.