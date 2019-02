Carmena duda de que la política necesite de políticos profesionales porque "a la que te descuidas te hacen un ERE"

Publicado 14/02/2019 11:04:41 CET

No se pudo imaginar que la plataforma "no gustara a los partidos porque es una oportunidad atractiva para abrirse"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dudado de que la política necesite de políticos profesionales inmersos en unas carreras en las que "a la que te descuidas te hacen un ERE".

En una entrevista con Javier Gallego en Carne Cruda, la regidora explicó anoche que la extensión de Más Madrid a la Comunidad con Íñigo Errejón "no surgió" en la 'cena de las empanadillas'. Fue una cena que organizó en casa con Errejón y otros amigos, donde preparó las empanadillas, se escurrió y se torció el tobillo.

"Allí no se estaba decidiendo nada, era una reunión de amigos. Después de eso surgió que gente de mi equipo decidió seguir hablando pero yo ya estaba en el hospital", ha aclarado.

Preguntada sobre las formas con las que se comunicó al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la decisión de apostar por Más Madrid Comunidad, la regidora ha expuesto que "tenía claro que hacer una plataforma amplia no significa algo negativo para los partidos".

"Me sorprendió que hubiera una actitud de confrontación. Es una plataforma amplia donde las personas siguen estando en sus grupos políticos. Quizás me equivoqué en que no me podía imaginar que eso no gustara a los partidos porque es una oportunidad atractiva para abrirse", ha remachado.

También ha destacado que una vez que las listas "estén en proceso de salida se harán unas primarias y habrá posibilidad de opinar sobre construirlas". La alcaldesa ha vuelto a insistir en que, en su opinión, quien tiene que hacer política es "la gente de la calle". "La política no tiene que ser una carrera profesional", ha insistido.